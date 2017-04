La Concejal Sanchez habla y recuerda a Silvia C.

La Concejal Natalia Sanchez se refirió en su cuenta de Facebook a Silvia C. la mujer asesinada con un caño de gas en su domicilio.

“Tuve el agrado de conocer a Silvia hace unos años, cuando nos decía que su preocupación más grande era que los chicos del barrio no tenían para comer y por eso empezó a cocinarles y brindarles su casa para que tuvieran un plato de comida.

Siempre nos transmitió su alegría, su amabilidad, su esencia servicial y sobre todo su GRAN FORTALEZA, creo que esto último fue lo que no me dejo imaginar un desenlace como éste.

Gracias Silvia, porque más allá de tu dolor, no miraste a otro lado…”

