BASQUET – Trebolense jugará la Copa Santa Fe

El básquet de Trebolense ya piensa en un nuevo desafío a nivel deportivo.

Tras el gran año en Primera, en el que se metió entre los 4 primeros de la Liga ACBOS, el “Cele” jugará la Copa Santa Fe desde el mes de noviembre.

Para ello, el “Cele” siguió entrenando y prácticamente conservó el mismo plantel con el que jugó la Liga 2017 y sumó dos nombres para ganar en altura, con dos pivotes jóvenes y de gran estatura.

Incorporaciones

Trebolense incorporó 2 nuevos jugadores para afrontar este nuevo campeonato. Tras la partida de Pablo Ruiz – se retiró – el “Cele” ya sumó a Hernán Acuña (1,94 mts), de 19 años, de San Francisco, Córdoba y a Juan Pablo Lacava (2.03 mts), de 21 años, de Chivilcoy.

“Reforzamos bien al plantel. Se fue Pablo Ruiz, que ya no iba a jugar, y lo reemplazamos con Juan y Hernán. Ganamos en altura y en juventud. El resto del plantel sigue y la idea es consolidar al plantel y al proyecto”, explicó Matías Contreras, DT del “Cele”.

La palabra de los dirigentes

Por su parte, el Presidente del Club Cristian Cánepa señaló: “Sobre fin de año llega un nuevo desafío deportivo que siempre nos hace bien. Participaremos de la Copa Santa Fe y aprovecho a felicitar al equipo que tan bien nos representó en la Liga con un gran cuerpo técnico y un estupendo plantel al que decidimos seguir apoyando”.

Ésta será la 3º vez que Trebolense participa de esta Copa. “Estamos muy orgullosos de poder participar éste año. Es una copa muy competitiva. Hay equipos que juegan Liga Nacional como Ben Hur o Sport de Cañada de Gomez y está muy bueno para nosotros poder jugar contra ellos”, apuntó Marcelo Celotti, de la Comisión Básquet.

La Copa Santa Fe

La Liga provincial tendrá su partido inaugural en la ciudad de Reconquista, el 9 de noviembre, con el encuentro entre Platense Porvenir y Atlético María Juana. En tanto, la fecha inicial se completará entre el viernes 10 y el domingo 12.

Equipos y zonas

Los 28 equipos, según el sorteo, quedaron definidos en 4 zonas de la siguiente manera:

Grupo A: Temperley de Rosario, Racing de San Cristóbal, Atlético Sastre, Brown de San Vicente, Almagro de Esperanza, Argentino de Firmat y Atlético Carcarañá.

Grupo B: El Tala de Rosario, Cacu de Ceres, Atlético María Juana, 9 de Julio de Rafaela, Alma Juniors de Esperanza, Platense de Reconquista y Campaña de Carcarañá.

Grupo C: Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Libertad de Villa Trinidad, Trebolense de El Trébol, Ben Hur de Rafaela, Ceci de Gálvez, Central San Javier y Sport Club Cañadense.

Grupo D: Sportsmen Unidos de Rosario, Unión de San Guillermo, Atlético San Jorge, Atlético de Rafaela, Rivadavia Juniors de Santa Fe, Almafuerte de Las Rosas y Adeo de Cañada de Gómez.

La Liga

El certamen, con un total de 14 partidos en la etapa clasificatoria, será todos contra todos en dos ruedas en cada una de las zonas más dos duelos interzonales A vs. C, y B vs. D (los que quedan libres en cada fecha).

Clasificaran los 4 mejores de cada grupo y se armará la grilla de 16 (los mejores cuatro serán 1, 2, 3 y 4; los segundos 5, 6, 7 y 8; terceros del 9 al 12; y cuartos del 13 al 16).

Los octavos y cuartos de final serán al mejor de tres, semifinales y final al mejor de cinco, siempre con ventaja para el mejor de la general y reclasificando.

El Campeón obtendrá el ascenso al Torneo Federal.

Debut del “Cele”

En el inicio del torneo, Trebolense será local el viernes 10 de noviembre ante CECI de Gálvez en el gimnasio “Edgar Degano” desde las 21 hs.

