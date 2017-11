El “Escruche” – Modo delictivo que se repite en la región

Un hecho delictivo con la modalidad “escruche” se registró el domingo en la noche en la ciudad de Sastre y Ortiz. Desconocidos ingresaron a una vivienda de Sarmiento al 1500 en que los moradores no se hallaban, y se llevaron objetos de valor.

Según Fuentes policiales, la entradera se habría concretado entre las 20 del sábado y las 2 del domingo. Al regresar sus propietarios se encontraron con el desorden en el interior de la casa por lo que inmediatamente dieron intervención a la policía.

Según trascendió las investigaciones están muy avanzas para dar con los delincuentes, que no serían de la ciudad. En ese sentido, no se brindaron más detalles para no entorpecer la causa.

Entre viernes y sábados, hechos similares fueron denunciados bajo el mismo accionar en San Jorge y El Trébol.

En El Trébol, hubo por lo menos 4 casos similares en el último mes y preocupa a la ciudadanía.

