Muy buenos resultados de los ajedrecistas del NAC

En la jornada del domingo, los alumnos de ajedrez del NAC/Punto Digital participaron de un torneo que se realizó en el club Juventud Unida de Cañada Rosquín.

Hasta allí llegaron quince alumnos y tres profesores, quienes a lo largo de la mañana y la tarde desplegaron todas las estrategias aprendidas y la concentración que el juego necesita.

Dilan Contreras salió 2º en la categoría Sub 8, Ana Clara Mansilla fue 3ª en Sub 14 y Sebastián Ramírez 3º en Sub 16.

El resto de los chicos y jóvenes tuvieron también una destacada participación y pudieron disfrutar del torneo y del ajedrez, compartir nuevas experiencias e intercambiar conocimientos con personas diferentes.

