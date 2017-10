La charla en la que Almada habló de todo

Fernando Almada visitó “La Caída” – De Lunes a viernes de 16 a 18 hs. por FM Sónica – horas después de haber reafirmado su gestión por 4 años más.

Y habló de todo. De lo que hizo el día antes, el día después y de lo que podría hacer en 2 y 4 años.

Se refirió a sus amores, sus dedicatorias y sus enojos.

El día después

“El lunes me desperté temprano pero salí más tarde de la cama y me fui a trabajar y hasta tuve visitas del Comité de Cuencas Las Turbias y con el Comisario Molineris por temas de inseguridad. Había gente de los medios regionales que me llamaron temprano. Hasta tarde respondí mensajes”.

De caravana

“Fue a la caravana en remera, estaba fresco y hasta me enfermé un poco”.

El saludo con De Lorenzi

“Saludé a De Lorenzi, y uno es respetuoso de los momentos tras una campaña con tensiones. Cuando no se obtiene el resultado esperado uno tiene que ser respetuoso”.

Después del debate

“Después del debate de Canal 2 nos saludamos con Carlitos e intercambiamos temas de gestión. No hubo mala onda”.

Gustavo Sanchez

“Con Gustavo (Sanchez) es cierto que, al igual que con Alfredo Muya, tenemos coincidencias y diferencias a la hora de ver la política. La foto que se vio en El Trébol Digital generó sensaciones. En determinados momentos confluimos y a veces no. Fuimos respetuosos el uno del otro y es ilógico pensar que los dirigentes se encolumnen detrás de una sola figura. En lo personal no tenemos diferencias, en lo político a veces sí”.

Cambiemos

“Hoy la gente tiene incorporada otra cosa. Imaginate que votaron a Albor Cartard y no creo que lo conozcan”.

La timidez

“Mi forma de ser es la timidez. Soy muy tímido e introvertido hasta que conozco a alguien y me libero. Siempre digo que la timidez fue una barrera a superar y lo hice. Toda mi vida es con exposición pública por trabajo. Salgo poco y con el paso del tiempo lo hago menos. Y no es por miedo. La gente me respeta mucho y nunca tuve una situación incómoda en la vía pública”.

El Gabinete de De Lorenzi

“No es fácil armar un equipo de trabajo. Carlos presentó tres nombres y por lo que sé cosechó más críticas que elogios”.

Su nuevo Gabinete

“Hay que tener calma, mesura y equilibrio. No es fácil traer gente del ámbito privado al público. El lugar del Gabinete es complejo. Antes del 10 de diciembre vamos a dar a conocer modificaciones. tampoco son grandes cambios. Es posible que haya cambios de funciones pero no descartemos gente nueva. Pero hay ética y respeto y hay cosas que puertas adentro se hacen para analizar y consultar”.

Sufrimientos en cada elección

“Hay que preguntarle a la gente porqué sufro tanto en las elecciones. A veces faltan análisis políticos amplios y en contexto. Hay cosas a nivel nacional y provincial que influyen según el momento del país”.

Rosana

“Rosana es una mujer extraordinaria que cometió el error de casarse conmigo, un tipo que tiene mil cosas en la cabeza. Es un soporte invalorable. Hay que entender que en la noche del domingo dije públicamente que me acordaba de mis padres que no están y de la gente que festejaba y no la nombré a ella. Pero la pregunta que me hiciste en ese momento, con tanta gente alrededor no puede tener respuestas tan lógicas. El apoyo que ella me da y el mis hijos, es enorme”.

Sus viejos

“Nadie mejor que uno para conocer su historia personal. Mi mamá tuvo una ancianidad difícil, murió en el 2014 y mi viejo en el 86`. Y uno sabe el esfuerzo que hicieron para cubrir nuestras necesidades. El domingo pensé mucho en ellos”.

Senador 2019?

“Uno piensa siempre en más allá y si habláramos así, la respuesta es SI. Y mucha gente del entorno plantea la alternativa desde la buena fe con la posibilidad de aportar desde otro lugar. Hay trayectoria de un Concejal de 8 años de gestión y 16 de intendente, pero no lo pienso a dos años. Sí vamos a estar trabajando y acompañando el proceso de candidatura de Omar Perotti que será el Gobernador en dos años y no tengo dudas. Pero no lo estoy pensando yo a Senador. Cristina Berra no me dijo nada ni siquiera que no vuelva a presentarse. Ella en varias oportunidades me habló respecto a la posibilidad pero no ahora”.

La ultima a Intendente?

“Esta fue la última. Hay que incorporar gente, renovar y hacer recambio como se viene haciendo. Con Jésica y su gente y ya miramos otro futuro. Hay nombres hay que ver la llegada electoral que tienen”.

