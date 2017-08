LDFSM – El “Verde” se enfrenta a Unión Los Cardos

Después de las idas y vueltas, y tas llegar un acuerdo, se disputa en la Liga una nueva fecha del torneo 2017.

Será la tercera fecha de la 1ª rueda del Clausura y El Expreso recibe recibi en el “Gigante” a Unión de Los Cardos con reserva y 1ª división.

Polenta tendrá que mover el equipo ya que hay varios jugadores lesionados que no podrán estar presentes. En la parctica del jueves, Matías Gambetta sufrió una pequeña lesión y Javier Scaglia que está recuperándose bien, todavia no está para jugar y lo van esperar para no arriesgar.

Como positivo, el “Rayo” Bogari vuelve a integrarse al equipo y seguramente estará algunos minutos en cancha, simepre que el DT lo decida.

Comentarios

comentarios