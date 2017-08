“El 60% de la población eligió un cambio”

El pasado 13 de agosto la comunidad de El Trébol se expresó a través de las urnas y más allá de las diferentes lecturas y análisis, la fuerza política más votada de la ciudad, se aferra a un claro concepto, que se basa en la palabra “cambio”.

Carlos De Lorenzi, no sólo que ganó la elección interna, sino que además se impuso al actual Intendente Fernando Almada, mientras que la fórmula legislativa Sánchez / Rossi, arrasó en la elección a Concejales. “Cuando uno incursiona en política, lo hace con el convencimiento y entusiasmo de realizar la mejor elección posible y es por eso que estamos enormemente felices de que la población haya sabido comprender nuestro mensaje de campaña, basado ni más ni menos que en propuestas y proyectos”, afirmó el candidato a Intendente Carlos De Lorenzi.

“Nos esforzamos en armar un excelente lista a Concejales, ante todo con muy buenas personas, pero a su vez con profesionales preparados y formados para afrontar desafíos electores y de gestión. Luego se trabajó en la candidatura a Intendente, donde no se improvisó absolutamente en nada: fuimos claros con la gente, no le prometimos cosas inciertas, sino que nos basamos en proyectos de vital importancia para la sociedad: fuimos detrás de la información y aprendizaje para poder aplicar en nuestra ciudad, sumado a que siempre dijimos que contamos con el apoyo de experimentadas personas que incursionaron durante años en la política local y todo eso la gente lo supo comprender, lo valoró y por suerte se pudo ver reflejado en el resultado. Lo sucedido el pasado 13 de agosto, no es producto de la casualidad sino que es el reflejo de la propuesta que estamos llevando adelante, la cual se tradujo en una clara expresión de cambio por parte del electorado”, continuó De Lorenzi.

A la charla se suma Gustavo Rossi, quien acompaña a Natalia Sánchez en la lista a Concejales y se acopla a los dichos de De Lorenzi, reafirmando que: “Será por mi profesión y formación, pero siempre fui un apasionado de los números y me gusta analizarlos no de forma aislada, sino que como en este caso, siendo el fruto de una expresión por parte de un electorado que nos marca que en nuestra ciudad hubo 4400 personas no están de acuerdo con la conducción municipal, mientras que 2800 personas se manifestaron a favor. O sea que el 60% de la población eligió un cambio y no es un dato menor. Somos nosotros como la fuerza política más votada quienes estamos dispuestos a llevar adelante el cambio que la gente está manifestando a través de las urnas”, precisó de forma categórica el hijo del ex Intendente de El Trébol.

Continuando con lo que dejaron las elecciones primarias, Rossi agregó: “Las PASO sirvieron para dirimir una cuestión partidaria, la cual ya forma parte del pasado. Hoy la realidad indica que nosotros tenemos y asumimos la enorme responsabilidad de representar, en primera instancia a estas 4400 personas que en nuestra ciudad quieren y desean un cambio en la conducción política y para eso estamos trabajando” y siguió: “Sabemos que en las elecciones generales el porcentual de votantes puede crecer 3 o 4 puntos, pero también es cierto, que existe un comprobada tendencia, la cual está marcada en que el 60% de la población plantea cambiar y entendemos que se seguirá en esa linea”.

Por su parte, Natalia Sánchez, fiel a su estilo acota: “A mí me encante agradecer, porque sin el acompañamiento de la gente, todo esto no hubiese sido posible, pero a su vez me llena de felicidad el hecho de saber que el electorado comprendió nuestro mensaje, nuestra propuesta y sobre todo, la forma honesta y sencilla que el grupo tiene a la hora de hacer política” y continuó: “Hoy la realidad nos pone ante un nuevo desafío, que es reafirmar lo que venimos proponiendo y llegar a más gente aún, con nuevas propuestas y proyectos”.

Sobre el final de la entrevista, Sánchez destacó: “De la misma manera que estamos sumamente agradecidos con todas las personas que nos apoyaron el pasado 13 de agosto, le queremos dejar en claro a la población que nosotros no estamos trabajando para un determinado sector o para captar los votos de tal o cual espacio político. La gente nos conoce y sabe que tenemos un proyecto integral que abarca y comprende a toda la población. No queremos que se juegue con la voluntad de la gente, diciendo que los votos son de un candidato o de un espacio político. Los votos son de las personas, pero de lo que no tenemos dudas, es que si un ciudadano expreso su deseo de cambio votando a Carlos De Lorenzi y nuestra lista o votó a Marcelo Racca y su grupo de trabajo, es porque están convencidos de que a partir del 10 de diciembre se puede gobernar y llevar adelante una conducción municipal de manera distinta y diferente”, terminó la doctora.

Comentarios

comentarios