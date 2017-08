LIGA SAN MARTIN – Se completó la 2º fecha del Clausura

El fin de semana se jugaron cuatro partidos correspondientes a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga en Primera y Reserva.

En un torneo extraño, con un clausura hecho por tres zonas geográficas y no por niveles o posiciones, la Liga San Martín avanza.

Por la zona C, en Piamonte, el local derrotó a Trebolense por la mínima diferencia.

Por la zona B, en Cañada Rosquín, Juventud Unida derrotó a Deportivo Mitre y en Carlos Pellegrini, San Martín y General igualaron en dos.

Por la zona A y en Sastre, Atlético goleó a Unión en el Clásico de la “Cabecera”, mientras que este lunes por la tarde Atlético San Jorge superó a La Emilia en el “Parque 23 de Junio”.

Quedaron libres en esta segunda jornada El Expreso, Americano y Guadalupe.

Los resultados

Zona C

Piamonte 1 (Rodrigo Lucero) vs. Trebolense 0.

Árbitro: Rubén Celayes – Expulsado: Jeremías Mondino (CAT) – Incidencia: Laurenti, arquero del “Albo”, le contuvo un penal a Suárez – Reserva: CAP 1 vs. CAT 1.

El viernes

Unión Los Cardos 1 (Horacio Armelino) vs. Susanense 1 (Claudio Ortíz).

Árbitro: Jesús Guayanez – Reserva: ULC 2 vs. CAS 1.

Libre: El Expreso.

Zona B

Juventud Unida 2 (David Buosi 2 –Los dos de penal–) vs. Dep. Mitre 1 (Agustín Bernaus –p–).

Árbitro: Jorge Ruhl – Reserva: JURC 4 vs. DM 1.

San Martín 2 (Ramiro Ñañez y Xuan Cappellino) vs. General 2 (Nicolás Santini y Hernán Díaz).

Árbitro: Sandro Martínez – Expulsado: Alexis Araya (GSM) – Reserva: CASM 1 vs. GSM 0.

Libre: Americano.

Zona A

Unión de Sastre 0 vs. Atl. Sastre 3 (Esteban Zeitter, Nahuel Cossato y Yair Barreto).

Árbitro: Carlos Mansilla – Reserva: US 0 vs. CAS 2.

Atl. San Jorge 2 (González y Novero)vs. La Emilia 1 (Picca)

Arbitro: Eduardo López (Fue reemplazado por Edison Santos por lesión) Reserva: SJ 1 vs. LE 0

Libre: Guadalupe.

Tablas de Posiciones

Zona C (Primera): Piamonte, El Expreso y Trebolense 3 pts; Susanense y Unión Los Cardos 1 pts.

Zona C (Reserva): Trebolense 4 pts; El Expreso y Unión Los Cardos 3 pts; Piamonte 1 pts. y Susanense 0 pts.

Zona B (Primera): Juventud Unida 6 pts; Americano 3 pts; San Martín y General 1 pts.; Dep. Mitre 0 pts.

Zona B (Reserva): Juventud Unida 6 pts; Dep. Mitre y San Martín 3 pts; General y Americano 0 pts.

Zona A (Primera): Atl. Sastre 6 pts; Unión de Sastre y San Jorge 3 pts; La Emilia y Guadalupe 0 pts. .

Zona A (Reserva): Atl. Sastre 4 pts; La Emilia y San Jorge 3 pts; Guadalupe 1 pts; Unión de Sastre 0 pts.

Próxima fecha

Zona C: El Expreso vs. Unión Los Cardos y Susanense vs. Piamonte. Libre: Trebolense.

Zona B: Americano vs. Juventud Unida y Dep. Mitre vs. San Martín Libre: General.

Zona A: Atl. Sastre vs. Atl. San Jorge y Guadalupe vs. Unión de Sastre. Libre: La Emilia.

