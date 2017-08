HOCKEY – Gran encuentro en Trebolense

Trebolense organizó un convocante encuentro de hockey a nivel regional.

El mismo se realizó durante el lunes 21 de agosto, feriado nacional.

Hubo 150 jugadoras de hockey de toda la región que jugaron en las categorías Escuelita, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16 en 4 canchas armadas para la ocasión y de manera simultánea.

Participaron los clubes Trebolense, El Expreso, San Martín de Carlos Pellegrini, Almafuerte de Las Rosas, ADEO de Cañada de Gomez, Unión de Sastre y Susanense.

Trebolense lució un predio hermoso gracias al trabajo de los empleados del club y la organización fue impecable por el trabajo y el esfuerzo de los profes Romina, Diamela y César y de todos los padres de la Sub Comisión Hockey.

La entrada en calor para todos los chicos fue con la profesora e instructora de Trebolense Rochi Díaz realizando una clase de zumba y luego se pusieron a rodas las pelotas en los campos de juego.

Los partidos comenzaron a jugarse a las 10 de la mañana y culminaron pasadas las 15 y 30 hs.

Comentarios

comentarios