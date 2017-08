Trebolense dio el batacazo en María Juana y sueña bien arriba

Trebolense es cosa seria en básquetbol y eso ya nadie lo discute.

Porque este equipo, conducido por Matías Contreras y con la complicidad de “Seba” y “Rami” parece no tener límites.

Porque empezaron ganando y perdiendo en la primera rueda, pero de a poco se consolidaron como equipo y se convencieron que juntos eran más.

Y así fue, que de a poco dejaron de ganarle sólo a los ganables y empezaron a anunciar que jugaban en serio.

Y así pasó el doblete a San Jorge y se toparon este lunes feriado con el temible María Juana, segundo de la tabla de la ACBOS.

Trebolense los miraba desde abajo, en la tercera colocación a sólo un punto y en un abrir y cerrar de ojos, fue el “Cele” el que pasó a mirar desde arriba al “Chupa”.

Es que los “Contreras Boys” superaron 76 a 69 a María Juana y de visitantes en una de las canchas más difíciles de la zona en un partido dramático, en el que la visita demostró ser superior en cada minuto jugado.

Y jugaron bien los chicos, fueron sólidos y siempre fueron ganando. Defendieron de manera férrea y se cargaron de faltas. Ruiz salió con 5, y llegaron a 4 Morbelli, Cladera, Florez, Arias y Contreras.

Pero Trebolense nunca aflojó y ganó un gran partido, que los hace soñar. ya lo había dicho la semana pasada Matías Contreras: “Anunciamos que vamos en serio”.

Arias fue el goleador con 18 tantos, Contreras lo siguió con 17, en un cotejo que será una bisagra para el plantel. Porque ahora el “Cele” le gana a los de arriba y no respeta más a nadie. Ahora el resto mira con respeto a éste Trebolense soñador.

La progresión

Primer cuarto: MJ 12 vs. CAT 20

Segundo cuarto: MJ 32 vs. CAT 44

Tercer cuarto: MJ 49 vs. CAT 58

Cuarto cuarto: MJ 69 vs. CAT 76

Lo que viene

Trebolense jugará ahora tres cotejos de local. El viernes venidero ante Sastre, luego Santa Paula de Galvez y seguidamente Centenario de Galvez.

Comentarios

comentarios