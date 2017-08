Regionales – Capria y Salorio dejaron sus enseñanzas en Sastre

En el marco del programa “Un Campus para tu ídolo” de la Secretaria de Deportes de la Nación, Rubén Capria y el profesor Gerardo Salorio visitaron este jueves la ciudad de Sastre y Ortiz, para brindar una jornada de capacitación teórico-práctico sobre fútbol para jugadores, entrenadores y padres.

La clínica se realizó en las instalaciones del Club Atlético Unión y contó con la presencia de la funcionaria de área nacional, Rosana Pérez, y el secretario de Deportes -Delegación Santa Fe-, Ceferino Mondino. También participaron los referentes de la lista “Cambiemos Sastre”, quienes gestionaron la llegada a la ciudad de la iniciativa que recorre el país para orientar a niños y jóvenes en la educación y en la formación técnica deportiva.

En ese sentido, el candidato a concejal, Leandro Baravalle agradeció al club Unión y Atlético Sastre y destacó que el objetivo de estas jornadas es que “los clubes puedan sacar el mayor provecho posible, que los chicos puedan aprenden y disfrutar de la experiencia de los deportistas destacados”.

“Es muy enriquecedora estas jornadas, no solamente para el que la escucha sino también para el que lo hace. A mí me gusta mucho volcar todo lo que uno ha ido cosechando en esta carrera. Sobre todo, me gusta hablar mucho de deporte-futbol-juego, que se habla poco como un deporte de juego”, arrancó la conferencia de prensa el ex futbolista con pasado en Estudiantes de La Plata, Racing, Lanús y Newell’s, entre otros.

El entrenador y periodista destacó que el fútbol es una herramienta social fundamental para los jóvenes y reconoció que el negocio montado alrededor del fútbol, a veces confunde mucho el mensaje. “El fútbol es una enorme herramienta educativa y no tiene que ser diferente a lo que sucede con los demás deportes”, señaló.

“Trabajamos mucho sobre la interpretación del juego más allá de ocuparse de la técnica individual. Hay que comprender que el futbol tiene una parte técnica visible y una parte interpretativa que para mí es fundamental”, explicó el “Mago”. Entre otras actividades, se buscó mejorar la técnica de golpeo y terminó con un torneo de penales.

“Lo importante es que ellos se lleven algunas ideas. En los chicos de entre 14 y 17 años, que ya tienen noción del juego y tienen competencia, el ataque es tratar de pensar. Tenés que despertarle al jugador cosas que lo hagan jugar mejor”, reflexionó.

Capria afirmó que la intención es que los chicos se encanten con los procesos de aprendizaje, se entusiasmen con los buenos hábitos que genera el deporte. Además, el ex enganche subrayó que “los clubes de los pequeños pueblos tienen un capital enorme”.

Por su parte, el ex preparador físico de las selecciones juveniles nacionales, resaltó el compromiso del candidato más joven del país, de “pensar en los niños”. “Que ellos tengan la posibilidad de hacer cosas que quizás vos no tuviste posibilidades, porque no pensaron en vos cuando vos eras chicos, es lo mejor que te podés llevar”, le dijo al candidato a concejal que resultó ser el más votado en las PASO.

Consultado por InfoSastre sobre su visión del trabajo en divisiones Inferiores, el reconocido profesor nacional de educación física fue categórico: “En el interior se hace lo que se puede con lo que se tiene. En otros lugares, se hace con lo que se tiene, lo que se puede”.

Además, sostuvo que, en Argentina, competir es lo esencial para poder progresar y para eso “se necesita una política deportiva agresiva”. Y añadió: “en divisiones inferiores lo primero que se debe pensar es en la formación y después ver como continuar”.

En otro momento de su exposición, Salorio criticó a los “vendedores de ilusiones” que les prometen a los padres convertir en estrella a sus hijos y llevarlos a los equipos grandes del país.

“Hay mucha diferencia de un chico del interior con un chico de la ciudad”, aseveró y planteó hacer un drenaje: “tienen que pasar primero por un filtro, que sea de mayor acercamiento entre el interior y Santa Fe -por ejemplo-, antes de llegar a un club de Capital Federal”.

Por último, insistió que “es importante que las distancias sean más cortas antes de pasar a un club de Buenos Aires”. De esta manera, se tendría un seguimiento más de cerca y un mayor controlar, sobre todo en el tema educación.

