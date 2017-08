“Nuestro mensaje es que competimos fuerte”

El coach Matías Contreras está felíz con el rendimiento del equipo.

El básquet de Trebolense empieza a apasionar a su gente y a sus hinchas.

Cada partido, las gradas son invadidas por más y más gente que se acerca a ver un equipo sorprendente.

En el planetl no hay grandes figuras, hay un grupo unido que capitaliza cada rebote, cada esfuerzo y cada minuto de juego, con sacrificio y temple.

Un equipo

Trebolense tiene eso, la fuerza del grupo por sobre las individualidades. Trabaja duro en la semana y se focalizan el fin de semana para rendir al máximo.

No hay estrellas, no hay vedetismos y no hay preferidos. Desde los chicos de las inferiores a los refuerzos, todos se unen cuando Matías pide un poco más, cuando el “Colo” motiva en el entrenamiento y cuando Ramiro une al grupo y lo hace un solo ser.

“Estamos contentos por la intensidad de los chicos en cada partido”, dice Contreras y se le dibuja una expresión de ilusión en el rostro.

Agrega: “En San Jorge habíamos jugado mal pero esta vez se hicieron muy bien las cosas. Una ronda después somos otro equipo. Ratificamos semana a semana el buen momento. Somos agresivos para defender e intensos para atacar”.

A qué apunta este Trebolense silencioso y aguerrido? Matías se sincera: “Tenemos objetivos claros. Estar entre los 4 primeros. Pero mandamos un mensaje, competimos y competimos hacemos fuerte”.

ETD: Y ahora?

“Nada es fácil para nosotros, ahora se viene María Juana de visitante y después más compromisos pero trabajamos intensamente para pelear todo”.

