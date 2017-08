“Mucha gente se volcó a las internas, ahora depende de nosotros”

El Intendente Fernando Almada hizo su reflexión tras las PASO del 13 de agosto.

En la Unidad Básica, rodeado de su gente, el mandamás del Ejecutivo, analizó el resultado de las elecciones.

Al respecto, Almada dijo: “Reitero lo que dije previo al proceso. El hecho de no tener internas hace que el vecino se vuelque al partido que sí lo tiene. Esta elección era un piso para empezara crecer a concejales y a intendencia”.

Sobre su candidata a Concejal y la lista del PJ, el Intendente opinó: “Jésica cuando arrancó era la última de las candidatas y tuvo un gran crecimiento hasta aquí. Y así seguirá hasta octubre sin dudas”.

ETD – El PJ estuvo muy tranquilo con su campaña?

“Justamente por este tema de no tener internas, uno tiene que participar sabiendo que la voluntad de la gente es participar de una interna. El hecho de no tener una competencia directa hace que uno no tenga en claro la estrategia de cómo manejarse. Igual agradecemos a la gente que nos acompañó y trabaja con su voto y confianza”.

Fernando añadió: “Jésica da fuerzas. Es joven, tiene entusiasmo y ganas. Tiene un enorme trabajo y proyección. Trabajamos con la tranquilidad de saber lo que somos y lo que hacemos. En octubre la gente tendrá el derecho soberano de elegir. Nosotros tenemos tranquilidad de conciencia de saber lo que se hizo en todos estos años”.

ETD – El PJ no hizo esfuerzos por sumar a la gente que se fue con una barrial.

“No nos olvidemos que esto viene desde el nivel nacional. Se van formando sectores y ramas que tienen su esencia y eso llegó aquí también. Nosotros tenemos una visión y apertura y así la seguiremos manteniendo”.

ETD – Esperabas estos números?

“Nosotros siempre esperamos un piso favorable. Esto nos pone en un escenario de desafío. Nada nunca nos resultó sencillo y siempre enfrentamos dificultades. también sabemos que mucha gente se volcó en las primarias a internas. En otra oportunidad, en otra elección y al revés pasó lo mismo. La gente entiende esto de jugar. La gente sabe que puede participar de las internas de otros. Ahora depende de nosotros, de nuestro entusiasmo y nuestra creatividad”.

ETD – Esperás un escrutinio final dramático para octubre?

“Yo no espera nada dramático. Tomamos la acción política con seriedad pero no como vida o muerte. Nada de dramatismos. Quiero felicitar a la gente que participó del proceso electoral. “.

