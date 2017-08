LDFSM – Cronograma de partidos de la fecha 2

Este fin de semana se juega una nueva fecha del torneo Clausura de la Liga San Martín.

Según confirmó el parte oficial, el cronograma de partidos para la disputa de la 2ª fecha, tendrá dos partidos modificados. Por un lado, el viernes por la noche desde las 21.30 hs. en Primera y otro, el lunes feriad, a partir de las 16 en Primera.

Será una por la zona “C” entre Unión Los Cardos vs. Susanense y el otro por la zona “A”, nada menos que el clásico sanjorgense entre Atlético y la Emilia.

La fecha

Zona A: Atl. San Jorge vs. La Emilia y Unión de Sastre vs. Atl. Sastre. Libre: Guadalupe.

Zona B: Juventud Unida vs. Dep. Mitre y San Martín vs. General. Libre: Americano.

Zona C: Piamonte vs. Trebolense y Unión Los Cardos vs. Susanense. Libre: El Expreso.

Comentarios

comentarios