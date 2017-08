Andruetto denunció robo de boletas

La candidata a Diputada por el PJ en la línea de Agustín Rossi, Roxana Andruetto, denunció esta mañana robo de boletas en mesas de dos escuelas.

Andruetto le señaló a El Trébol Digital: “Me pasó en la escuela Cincuentenario en la mesa 7864. Me llamó una persona conocida que no encontró votos de Agustín Rossi. Me vine, hablé con el fiscal y comprobamos que no había un solo voto de nuestra lista”.

La periodista y candidata del PJ agregó: “Me pasó lo mismo en una mesa de la Escuela Belgrano. Es una sustracción adrede. Hay que jugar lo más limpio y yo no quiero denunciar a nadie en particular. Hay gente que llega al cuarto oscuro, no ve el voto y no se anima a denunciar porque queda cantado a quien vota”.

“Le pedí a los Presidentes de Mesa para cada 15 votantes chequeen en los cuartos oscuros”, cerró Andruetto.

Paradójicamente, la situación se volvió a repetir en la misma mesa de la Escuela Belgrano a las 16 y 30 hs.

Los episodios anteriores ocurrieron sobre el mediodía del domingo.

