La candidata a Concejal del PJ Jésica Ledesma cerró su campaña a todo vapor entre medios y barrios.

En diálogo con El trébol Digital manifestó: “El 8 de junio, hace dos meses firmamos la lista. Fueron 60 días intensos y de mucho trabajo. A diferencia de otras campañas uno se siente agotada y yo tengo cada día más fuerzas. Estoy el doble de convencida de lo que hago y contenta”.

Jésica destacó: “Yo quiero agradecerle a la gente que nos invitó a sus casas, nos dio mates y nos nutrió de ideas y de críticas para mejorar”.

Hoy, a los 29 años, la candidata dice sentirse muy motivada para ser concejal: “El 10 de diciembre me imagino jurando. Yo visualizo los sueños y me estoy preparando para ello. Tenemos la responsabilidad de trabajar. Hay cosas en las que hay que prepararse con anticipación. Yo no puedo formarme desde el 10 de diciembre sino que antes lo estoy haciendo”.

Ledesma señaló: “Tengo vocación de servicio como hace 11 años, desde que estoy en el Municipio. Me formó Fernando Almada en mi 100% y hoy estamos juntos y le consulto mucho. Esa formación fue muy importante porque me inculcó la transparencia, el trabajo y la honestidad”.

Además, la candidata a Conejal del PJ resaltó: “Todos los miembros de todas las listas son buenas personas pero yo tuve en el Municipio una forma de trabajar en la que no importan los tiempos. En estos años pudimos demostrar que se trabaja más allá del tiempo y de las horas, con un compromiso y la dedicación”.

