RACCA – “Administro muy bien mi empresa familiar, así me manejaré en el Municipio”

Marcelo Raca contestó todo antes de los comicios del domingo.

El Concejal de El Trébol y Pre Candidato a Intendente por el Frente Progresista Cívico y Social trabaja a su gente de manera intensa en la recta final a las PASO.

Se siente preparado para administrar el Municipio?



“Sí, claro. Yo desde muy joven administro mi empresa familiar y me va muy bien. Sé que el Municipio no es lo mismo, pero para eso me rodeo de gente muy capacitada. Tengo mi gabinete pensado para deportes, cultura, el tema social pero sobre todo para el área de hacienda. Uno administra lo público como se maneja en su vida. Yo administro muy bien mi empresa privada familiar y así me manejaré con el Municipio. No le debo un peso a nadie y camino tranquilo por la calle”.

Cuándo dará los nombres de su Gabinete?



“En su momento, tras las PASO. No quiero comprometer a mi gente hoy”.

Cómo ve al Municipio hoy?



“Fernando hizo un gran trabajo. Es una gran mentira eso de que inaugura obras antes de las elecciones. La gente no es estúpida. Se inauguraron muchísimas cosas en estos 12 años y en años no electorales. Siempre está la chicana política y mi gente y yo no la vamos a tener con el intendente actual”.

Qué piensa de la visita del Gobernador?



“Es una señal. Lifschitz no es zonzo. Garibay, Ferrero, Henn, Pullaro, Stefanazzi o Leones tampoco. Por qué vienen? Porque soy lindo? Nooooo! Vienen porque saben lo que hago y cómo lo hago. Saben cómo trabajo y cómo voy a gobernar”.

“Es una señal. Lifschitz no es zonzo. Garibay, Ferrero, Henn, Pullaro, Stefanazzi o Leones tampoco. Por qué vienen? Porque soy lindo? Nooooo! Vienen porque saben lo que hago y cómo lo hago. Saben cómo trabajo y cómo voy a gobernar”.

Porqué hay que elegirlo a usted?



“Porque la gente me conoce, porque voy casa por casa, porque no escondo nada. Porque trabajo 16 horas por día. Porque traje cosas a la ciudad aún con una Intendencia de otra bandería justamente porque soy buena leche. Porque no hablo, yo trabajo. No pinto papelitos de colores, yo demuestro. Te parece poco?”

La UCR local lo apoya?



“No. Hace 4 años, al ver que Almada era invencible, me dejaron sólo para que ponga la cara. Y casi le gano a Fernando. Ahora, en vez de valorar lo que hice me dieron la espalda. Y así creyeron que me iba a rendir. Lejos de eso, aquí estoy. Me senté a cenar con el Gobernador en El Trébol, nadie me arma campañas, recorro las calles, y atiendo a todo el mundo. Como lo hice hace 4 años”.

Qué va a hacer el 14 de agosto?



“Volver a trabajar en mi empresa familiar y pensar en las elecciones de octubre con mucho optimismo”.

Comentarios

comentarios