LDFSM – Resultados y tablas de la primera fecha de mayores

El domingo por la tarde se jugó, casi por completo, la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga San Martín, exceptuando a Trebolense y Los Cardos que lo harán este miércoles.

Por la zona C, El Expreso derrotó a Susanense y sumó una victoria importante. El “Albo” quedó libre y el “Cele” y la “U”, completarán el postergado.

Por la zona B, Juventud Unida le ganó el clásico a General y Americano goleó a Dep. Mitre.

En San Jorge, por la zona A, Atlético Sastre derrotó a Guadalupe, y en la “Cabecera”, Unión de Sastre se impuso ante La Emilia.

Resultados

Zona C

El Expreso 2 (Alejandro Togachinsco -p- y Cristian Rosales) vs. Susanense 1 (Matías Fantín). Árbitro: Rubén Celayes – Expulsado: Ignacio Togni (CAS) – Reserva: CAEE 1 vs. CAS 0.

Unión Los Cardos vs. Trebolense (Completan miércoles por la noche).

Libre: Piamonte.

Zona B

Juventud Unida 2 (Franco Tamagna y David Buosi –p–) vs. General 1 (Jorge González). Árbitro: Eduardo López – Reserva: JURC 3 vs. GSM 0.

Americano 4 (Jorge Gamboa 2, Cristian Venezia y Daniel Villarruel) vs. Dep. Mitre 0. Árbitro: Sandro Martínez – Reserva: CAA 0 vs. DM 3.

Libre: San Martín.

Zona A

Guadalupe 1 (Claudio Suárez) vs. Atl. Sastre 2 (Nahuel Cossato y Franco Casañas). Árbitro: Jorge Ruhl – Reserva: JG 2 vs. CAS 2.

Unión de Sastre 2 (Alexis Eberhardt y Jonathan González) vs. La Emilia 0. Árbitro: Gustavo Franco – Expulsados: Alejandro Moreyra (US) y Gabriel Costilla (CALE) – Reserva: US 2 vs. CALE 3.

Libre: Atl. San Jorge.

Tablas de Posiciones



Primera

Zona C (Primera): El Expreso 3 pts; Susanense, Piamonte, Trebolense y Unión Los Cardos 0 pts.

Zona B (Primera): Americano y Juventud Unida 3 pts; San Martín, General y Dep. Mitre 0 pts.

Zona A (Primera): Unión de Sastre y Atl. Sastre 3 pts; Atl. San Jorge, Guadalupe y La Emilia 0 pts.

Reserva

Zona C (Reserva): El Expreso 3 pts; Susanense, Piamonte, Trebolense* y Unión Los Cardos* 0 pts.

Zona B (Reserva): Dep. Mitre y Juventud Unida 3 pts; San Martín, General y Americano 0 pts.

Zona A (Reserva): La Emilia 3 pts; Atl. Sastre y Guadalupe 1 pts; Atl. San Jorge y Unión de Sastre 0 pts.

Próxima fecha

Zona C: Piamonte vs. Trebolense y Unión Los Cardos vs. Susanense. Libre: El Expreso.

Zona B: Juventud Unida vs. Dep. Mitre y San Martín vs. General. Libre: Americano.

Zona A: Unión de Sastre vs. Atl. Sastre y Atl. San Jorge vs. La Emilia. Libre: Guadalupe.

