Giovanini habla de seguridad

Nicolás Giovanini, Candidato del Frente Renovador, no se calla nada. No se casa con ningún candidato y habla de todo.

En diálogo con este medio señaló: “Hay candidatos que no saben la función o quieren captar votos de otra manera. El concejo está cambiando, se va renovando y hay una participación más activa. Igual sigue habiendo un bipartidismo que traba proyectos por capricho”, señaló y agregó: “Nosotros no respondemos a nadie, sólo a los vecinos. Y eso es sano para el Concejo. No tenemos candidato a intendente y cuando estemos en el Concejo seremos una oposición constructiva”.

Seguridad

El Pre Candidato al HCM resaltó: “Tenemos la preocupación en el tema de la seguridad. No queremos que se hable cuando pasa un hecho grave. Hay casos de inseguridad y la ciudad crece. El tema se va a ir agravando. Tenemos un proyecto que se llama “Alerta El Trébol” con alarmas vecinales. De esta manera con unja aplicación y una sirena colaboraremos con la policía y el Municipio. Es una posible solución para prevenir la inseguridad”.

Y también se explayó respecto a las rutas de la región: “La ruta es otro problema. Hay que poner reductores de velocidad. Evitaríamos accidentes hasta con animales que también pasaron. Hay cosas que exceden al Concejo pero vemos que todos tenemos relación con candidatos provinciales sino que hay que gestionar. Hay que darle una solución urgente”.

Las propuestas de los demás

“Escuché muchas propuestas. Hubo gente que no hizo nada y basó su campaña en otras cosas. Escuché propuestas que no veo factibles. Sé que hay gente que elaboró propuestas puntuales y muy trabajadas y espero que se cumplan”.

