Clara y contundente, así fue la definición del pre candidato a Intendente Carlos De Lorenzi, ante la pregunta de cómo proyectaría su gestión de gobierno en caso de llegar a ser electo como la máxima autoridad local: “El Municipio no puede ser una sucursal de la Provincia, por eso planteamos nuestro propio plan de gestión”, afirmó.

De Lorenzi amplió fue definición al señalar que “una gestión de gobierno no puede, ni debe estar sujeta pura y exclusivamente al arribo de programas y beneficios por parte de un estado superior”. Además, el actual Concejal del Frente Progresista, Cívico y Social, remarcó que “sin lugar a dudas seremos los primeros en golpear una y mil puertas para conseguir la mayor cantidad de programas y aportes para nuestra ciudad. Lo haremos ante la Provincia, como así también en Nación, pero consideramos que sería un grave error proyectar el futuro de nuestra ciudad ligado exclusivamente al estado provincial; esto no implica que estemos en desacuerdo con el apoyo y el arribo de programas que nos beneficien, pero lo que sí debemos tener en claro, es que el día mañana, la cuestión partidaria en la conducción de la Provincia puede cambiar y lamentablemente la realidad podría tornarse adversa”.

Acerca de su propuesta, De Lorenzi manifestó que “nuestra ciudad contó con el claro ejemplo de lo que fue la administración de Ángel Mateo Rossi, donde prácticamente sin aportes externos, llevó adelante una excelente conducción, con un marcado crecimiento de la ciudad con recursos genuinos y a eso apuntamos. Sabemos perfectamente que la clave está en una administración austera y con extrema optimización de los recursos, lo que nos permitirá una proyección como ciudad que no esté directamente ligada al arribo de subsidios o programas de esferas superiores. Repito, no quiere decir que no gestionemos, por el contrario realizaremos miles de gestiones, pero siempre pensando en que todo lo que podamos conseguir en la Provincia o Nación, debe ser un complemento de nuestro plan de gestión”.

Sobre el final de su exposición agregó: “Cuando decimos que contamos con nuestro plan de gestión, es porque desde hace meses venimos trabajando con profesionales que están sumamente capacitados para llevar adelante una gestión de gobierno. No improvisaremos en nada, por el contrario apostamos a una mayor profesionalización de las áreas de trabajo, con personas sumamente horradas y honestas que están disputas a defender los intereses de todos los habitantes de nuestra ciudad”, sentenció De Lorenzi.

