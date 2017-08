Se juega el clásico entre Mutual CAT y El Expreso

En la tarde del sábado, por la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Liga San Martín, se juega el “Clasiquito” en El Trébol.

Mutual C.A.T y El Expreso se medirán en el estadio “Centenario” en las categorías puntables –Séptima, Novena y Novena Especial- y no puntables – 2008, 2009, 2010.

Desde las 13.30hs. se vivirá otra gran tarde de deporte y en familia, más allá de la rivalidad propia del deporte, que sólo debe y tiene que quedar en la cancha.

Por su parte, Trebolense visitará a Dep. Mitre en las categorías 5ª, 7ª, 9ª y 9ª Especial, más los cebollitas.

Fecha 15

General vs. Americano; Mutual CAT vs. El Expreso; Guadalupe vs. Piamonte; Atl. San Jorge vs. 23 de Junio; Susanense vs. La Emilia; Dep. Mitre vs. Trebolense; Unión Los Cardos vs. Juventud Unida y San Martín vs. Atl. Sastre. Libre: Unión de Sastre.

