RODENAS – “Si yo fuera De Vido hubiera renunciado y me hubiera puesto a disposición de la Justicia”

La candidata a Diputada Nacional Alejandra Rodenas visitó la ciudad y dialogó con la prensa.

Rodeada de todo el PJ de la zona, la prestigiosa jueza se mostró abierta a las preguntas de la prensa.

Sus conceptos

“Ingresé al poder judicial en los años noventa y con la docencia en la universidad pública. Y yo me crié en la universidad pública”.

“Un grupo de Senadores, Presidentes Comunales e Intendentes me honraron respaldándome., Esta es una provincia extensa y heterogénea pero igual me maravilla ver de pie al Justicialismo gestionando y trabajando sin las mismas banderas que conducen Santa Fe”.

“Tengo el mapa judicial en mi cabeza y conozco la provincia pero este recorrido me hace celebrar el afán de reconstruir el PJ. El Justicialismo lo merecía. Hay que transitar las internas marcando las diferencias pero desdramatizando”.

La deuda de Nación con Santa Fe

“Sobre el dinero que la Nación le debe a Santa Fe, ojalá llegue. Pienso en la generosidad de nuestros Presidentes e Intendentes de concurrir a la convocatoria del Gobernador. Como mujer de ley creo que esta sentencia se tendría que haber cumplido en otros términos pero estos son los posibles”.

“Hay que estar atentos que cuando ese dinero llegue se reparta equitativamente”.

Agustín Rossi

“Tenemos un adversario como Agustín Rossi pero es muy difícil debatir con alguien tan sectario. Son formas de concebir la política desde otra manera. La gente se cansó del enojo. La gente ya no quiere ese tipo de procesos de círculos que no son virtuoso,, de pensar en la política como amigo – enemigo no va más. Nos produjo una grieta que la gente ya no quiere”.

La derrota del PJ en Santa Fe

“El PJ en la provincia tuve tres derrotas pero yo no le puse el nombre a nadie. Yo no viví en un termo en estos años. Yo sentí que el peronismo viene siendo derrotado y si alguien se sintió aludido, problema de él”.

“Hay que hacer autocríticas cuando hay derrotas. Es necesario”.

“El tarifazo resume los pesares de la gente”.

Sobre Julio De Vido

“Como Jueza, como persona conocedora del derecho yo hubiese seguido el trámite formal que dicta la ley. El Juez no hizo lugar a la orden de detención. Hubo acting político. Si me preguntan a mí, por la cantidad de causas que tiene De Vido en su contra; tiene 5, el estado de probabilidad. El Juez tiene pruebas en su poder. Si hubiese sido De Vido hubiese renunciado y me hubiese puesto a disposición de la justicia”.

