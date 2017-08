LEDESMA – “Mi carta de presentación es la misma que le mandé al Municipio hace 11 años”

Jésica Ledesma, candidata a Concejal del Partido Justicialista, sigue caminando las calles embarcada en este nuevo horizonte al que quiere llegar. Ser Concejal de El Trébol.

Al respecto, en diálogo con El Trébol Digital y La Caída, señaló: “Hacemos mucho el casa por casa. Antes lo hice por Fernando, preguntar si tiene 5 minutos y nos encontramos con gente muy conforme con la ciudad y también con ideas y sugerencias”.

Ledesma señaló que “también nos dan críticas constructivas y en base a eso trabajamos. Yo presenté hace 11 años atrás un currículum al Municipio y ahí decía que tenía predisposición al 100% con ganas de crecer y hacer crecer a la institución que me toque. Hoy mi carta es la misma. El currículum se lo presento a la gente sin límites de tiempo y una predisposición al 100%. Tengo ganas de crecer y hacer crecer a la ciudad”.

La Pre candidata a Concejal del PJ agregó: “Como Directora de Juventud me levanto cada día y va a trabajar. A veces regreso a las 2 de la tarde, a veces a las 4 y a veces a las 6. A veces vuelvo a comer y de nuevo al trabajo. A veces trabajo desde el NAC o el CIC, desde los barrios o desde las plazas. Le dedico la vida a mi trabajo porque me apasiona. Así me imagino como Concejal y estoy leyendo mucho sobre las funciones del Concejal. Quiero arrancar ya con un conocimiento sobre las funciones de los ediles, como hacer ordenanzas y minutas de comunicación”.

