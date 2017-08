El farmacéutico que agredió a la abogada de su esposa recuperó la libertad tras un año de presión

La Sala I de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe resolvió otorgarle la excarcelación al farmacéutico Eduardo Giménez, quien se encontraba detenido en la Alcaidía de la Jefatura de la UR XVIII desde julio de 2016, luego de agredir a la representante legal de su esposa y a la oficial de Justicia cuando intentaban concretar una orden judicial de exclusión del hogar por violencia de género.

Este lunes por la mañana se realizó en la ciudadad de Santa Fe, la notificación de la resolución de la audiencia que había tenido lugar el pasado viernes 7 de julio, antes del inicio de la feria judicial y a un año de los hechos. De esta manera, el ex concejal recuperó la libertad tras 389 días y continuará libre mientras continúe el proceso penal.

El fallo del camarista Fabio Edgardo Mudry sostiene que “la acusación es una cuestión que debe discutirse en otra oportunidad”, específicamente en la audiencia preliminar. “La cámara ha dicho que no puede ser que esté preso sin que se haya presentado una acusación, ni se estén presentado medidas”, recordó el abogado de la defensa, el Dr. Juan Lewis.

Consultado por InfoSastre, el letrado indicó que la medida no tiene ningún tipo de restricción y se le exigió que constituya un domicilio. Entre las condiciones, también se le impuso una fianza personal y la obligación de presentarse una vez por mes en la fiscalía o en el juzgado comunitario más cercano.

“Por una cuestión de prudencia y razonabilidad, mi cliente fijó domicilio en San Francisco, donde residen sus padres”, añadió y aclaró que no hay ningún tipo de prohibición para que pueda estar en Sastre.

En cuanto a la causa, Lewis afirmó que una de las cuestiones que se va debatir en el juicio, será la calificación de los hechos. “En los hechos prácticamente no hay discrepancias entre la acusación y la defensa. Giménez asume lo que hizo y entendemos que no tiene por qué ser calificado como tentativa de homicidio”, expresó y explicó que “la Cámara ha dicho que esto ya es inadmisibles y pasó a ser desproporcionado”.

El ex ministro de Justicia provincial durante la gestión de Antonio Bonfatti, insistió que la acusación deberá revisar la calificación legal pero no los hechos. “Es una causa que no tiene complejidad investigativa ya que la discusión es teórico, técnico y jurídico, porque sobre los hechos estamos casi en un 100 por ciento de acuerdo”, reiteró.

Por otra parte, el abogado de Giménez anticipó que ahora deberán esperar que la fiscalía y la querella presenten las acusaciones para luego dar lugar a la audiencia preliminar, al que consideró el paso más importante. Posteriormente, se establecerá la fecha del juicio, aunque todavía no hay estimaciones en cuánto a tiempos.

