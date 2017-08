Remodelación céntrica: “Se prometió que se avanzaría una cuadra por año y no se cumplió”

De Lorenzi sueña con una ciudad mejor y en sus spot de campaña sostiene que “se puede vivir mejor” y para eso plantea que “el objetivo es potenciar lo existente, sacando el máximo provecho de lo realizado, sin embargo también es cierto que hay muchas obras inconclusas, por lo que la realidad marca que aún queda mucho por hacer”.

La referencia puntual del actual Concejal y que ahora irá en búsqueda de la intendencia, es para la zona céntrica/comercial de la ciudad de El Trébol y el argumento es que “en su momento se planteó, entre otras obras la remodelación del Boulevard, lo que generó un largo debate, no sólo en el ámbito político, sino en toda la comunidad y si se llegó a la decisión de realizar la obra, la misma no puede quedar inconclusa. Y hoy exponemos la obra del Boulevard, pero sabemos que en los barrios de la Ciudad son muchas la obras en la misma situación”.

De Lorenzi se remite a lo dicho por el actual Intendente, sosteniendo que en su momento se prometió su continuidad pero “la misma nunca llegó. La zona céntrica no son sólo tres cuadras, sino que la promesa era darle continuidad a su ejecución y realizar una cuadra por año con lo cual, de haber sido así hoy El Trébol tendría no solo la totalidad de Boulevard América remodelado, sino que se podría estar realizando su continuidad por Av. Libertad y sin embargo, aún estamos pensando en retomar una obra que quedó abandonada en el tiempo”.

A la hora de proponer, De Lorenzi afirma que “la continuidad de la remodelación céntrica no debiera ser una promesa, sino un deber para con el resto de las familias y comerciantes de la ciudad, dado que no solo beneficia a los que viven sobre Bv. América, sino que a toda la sociedad, ya que en dicha zona se encuentra la mayor parte de los comercios que es uno de los principales sectores empleadores, por lo tanto también para los trabajadores, a quienes se le dijo que año a año el centro iba a ir cambiando su fisonomía y la verdad es que desde el 2012 a la fecha no se avanzó ni una sola cuadra”.

Y continuó: “Nuestra gestión será orientada a solucionarle los problemas a los vecinos con una administración ordenada y austera, que nos permitirá con fondos propios y la colaboración de los vecinos avanzar en la obra, que sin lugar a dudas, en la medida que se vaya concretando otorgará mayores beneficios para el comercio local, proyectando así a la ciudad de El Trébol como un polo comercial de referencia para nuestra región”, dijo de manera enfática el pre candidato a Intendente del Frente Progresista Cívico y Social y cerró: “En la medida que se concrete la obra de remodelación, se irán plasmando nuevos beneficios que van desde el embellecimiento mismo del lugar, hasta el orden vehicular el cual es el puntapié inicial de nuestro proyecto de reordenamiento integral del tránsito de nuestra, entre otros aportes”.

