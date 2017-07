Mansilla recorre barrios, eventos e instalaciones

Mario Mansilla junto a Fabián Castro, dentro del Frente Renovador, trabaja con un estilo muy particular. Visita barrios, instituciones, eventos y así escucha gente y conoce las necesidades de la ciudad.

El Pre Candidato a Concejal de “100% Santafesino” le dijo a este medio: “Visitamos mucho los barrios. Comimos un asado con amigos y escucharon nuestra propuesta. Después visitamos un torneo de tiro en el Club de Caza y Pesca y ví las instalaciones que tienen y es hermoso. Hay que colaborar con ellos porque trabajan muy bien”.

Mansilla también señaló: “Recorrimos el Circuito San Pablo. Hay que felicitar a sus fundadores porque tienen unas instalaciones increíbles. La gente que viene lo admira.

Y señaló: “Después ví la charla de Carolina Costagrande que fue impresionante. Con su humildad y la organización que contó. Fue hermoso poder haber hecho lo que hizo Trebolense con esa charla”.

Finalmente, el precandidato a Concejal dijo: “A mí la gente me va a encontrar en la calle porque de ahí vengo y es la manera. No me verán en una oficina del Concejo sino en la calle donde está la gente”.

Por su parte, el segundo de Mansilla, Fabián Castro señaló: “Basta de criticar a El trébol. Hay que sumar, hay que generar y hay que construir. Yo no soy de hablar, pero conocí mucha gente nueva, la gente nos abre las puertas y eso es hermoso. Me sorprende mucho lo que vivimos”.

