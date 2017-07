Liliana Iztueta es pre candidata a Concejal por el Frente Progresista Cívico y Social.

Consultada por sus cinco rivales políticos – el resto de las listas – la ex Directora de las Escuelas Belgrano y Laprida señaló: “No voy a hablar de nadie. No opino del tema, y no hago juicio de valores sobre absolutamente nadie”.

