“No vamos a jugar con las necesidades de la gente”

Nicolás Giovanini, Precandidato a Concejal por el Frente Renovador continúa firme con su marcha de campaña.

En diálogo con este medio, señaló: “Venimos desde hace rato trabajando intensamente con el tema social y ahora se suma más trabajo. Estamos bajo una propuesta interesante con seguridad, salud, espacios verdes y con cosas posibles de hacer. Divido todo en dos partes. El tema de la ropa usada que hacemos, no lo hacemos para juntar un voto. Desde la “Renovadora” nos inculcaron a hacer algo útil para la sociedad más allá de la política”.

ETD – Hay un tema con el empleo del que hablan todos los candidatos hoy…

“Con el tema empleo, del que todos hablan, yo digo que es delicado y no hay que darle falsas expectativas a la ciudad. Nosotros pensamos en hacer una feria con las tiendas y que sea unas cuatro veces al año en el galpón cultural que se hizo hace poco. Que se anexe a fiestas y que les de alternativas reales a los comerciantes. Podemos aportar pequeños granitos de arena para una reactivación”.

Giovanini amplió: “Yo veo que desde el Concejo es difícil generar empleo, aunque si algunos lo dicen tendrán una respuesta. Nosotros no vamos a hacer demagogia ni vamos a jugar con la necesidad de la gente. No vamos a prometer cosas que no se pueden cumplir. Nosotros le sumamos una alternativa al Concejo que no hay. Si bien hay muchas posturas, hay dos bloques. Se toman decisiones dependiendo del partido. Nosotros no tenemos esos problemas y seremos la alternativa para que esos proyectos no se traben y se analicen correctamente”.

