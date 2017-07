“Que la gente sepa que no pararemos hasta tener la ciudad que queremos y soñamos”

La campaña electoral continúa a buen ritmo día tras día y los distintos candidatos se preparan con vistas a los que serán los comicios del próximo 13 de agosto.

Jesica Ledesma es quien encabeza la lista a Concejales del Frente Justicialista y quien afrontará un desafío importantísimo, tanto a nivel personal, como partidario.

Si bien se desempeña desde hace muchísimos años dentro del municipio con la gestión de Fernando Almada, será la primera vez que participe en política y nada menos que en el primer lugar de una lista.

“Cuando era adolescente veía con malos ojos a la política. A los 18 años comencé a trabajar en el municipio, y el ver a Fernando (Almada) horas y horas trabajando, dejando mucho de su vida personal y me hacía pensar. Empecé a sentir orgullo por cada cuadra que se pavimentaba, por cada obra inaugurada, y día a día, de manera natural , fui sintiendo cada vez más ganas de ayudar, de hacer, más allá del tiempo, del lugar y del sueldo”, comenzó expresando.

Seguidamente, añadió: “Se fue transformando en una vocación y creo que al empezar a aceptar eso, se fueron dando las oportunidades de seguir trabajando por esa vocación, desde diferentes lugares. Desde marzo del 2014, como funcionaria municipal, y a cargo de la Dirección de Juventud y Participación Ciudadana y hoy, con un nuevo desafío: Candidata a Concejal”.

A la hora de referirse a lo que representa esta oportunidad de ingresar al Concejo, Ledesma remarcó: “Los desafíos de este tipo, dan miedo al principio y no son nada fáciles, pero nunca me gustaron las cosas fáciles, así que sea difícil es hasta más motivador para mi, y el miedo.. Es natural, es cuestión de conocerlo, enfrentarlo y tratar de que no paralice, porque si paraliza, perdiste la batalla”.



ETD – Cuál fue el mayor logro como Directora de Juventud?

“S i hoy tuviera que irme de la Dirección de Juventud, me voy feliz y orgullosa de lo que logramos, de lo que hicimos, de lo que renegamos, de lo que nos costaron las cosas, pero en resumen: Feliz y orgullosa, por ver que junto a los jóvenes fuimos construyendo un espacio donde son respetados, escuchados y que eso no se pierde, porque hoy ellos mismos lo van a reclamar. Me iría feliz, porque di lo mejor de mí, porque le puse el corazón”, señaló la Nº 1 de la lista “Nuevo espacio santafesino”.



ETD – Qué le dirías a la gente de El Trébol?

“Me gustaría que el 13 de agosto, cuando la gente esté a punto de elegir a un candidato, lo vote con una sonrisa, convencido y que vote con el corazón. Porque elegir representantes es una de las acciones más significativas que poder hacer como comunidad. Y ojalá la gente pueda sentirlo así”, puntualizó.

Para cerrar, Jesica dijo: “ Me gustaría que la gente nos elija, porque tenemos muchas ganas de seguir trabajando por nuestra ciudad, pero principalmente me gustaría que la gente se sienta representada, escuchada y valorada por nuestro proyecto, que puedan sentir el verdadero sentido que tienen para nosotros y que confíen en que, al igual que ellos, no vamos a parar hasta que podamos tener la ciudad que todos queremos y soñamos”.

