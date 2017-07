Nico Pietrani emigra a Atlético Rafaela

Nicolás Darío Pietrani tiene 16 años y muchos goles en sus pies con la camiseta de Trebolense en inferiores.

Pero desde ahora, vestirá una nueva casaca para jugar los fines de semana.

Es que Atlético Rafaela puso sus ojos en él y el pibe ya entrena en el club de la “Crema” Rafaelina.

“Por suerte se me dio y estoy felíz. Fui con la Liga a jugar un amistoso contra Atlético y se ve que me fue bien. Después no pude ir en la segunda oportunidad pero igual el coordinador llamó a Martín Boasso para llevar adelante el pase”.

El delantero señaló que “me quisieron rápido así que me fui. Trebolense se portó muy bien e hizo todos los papeles rápido. Me cambia todo, jugaré en la Séptima de Atlético Rafaela con la categoría 2001 e iré allá a la Escuela allá también”.

“Siempre tuve el sueño de tener una oportunidad afuera y que pudiera conocer otros clubes”, dijo el “Patito” y agregó: “Me gustó el club cuando lo ví. Hay buenos jugadores y la verdad es que estoy ansioso. Lamentablemente no pude despedirme de mis compañeros y hacer una última práctica pero no se pudo dar”.

Pietrani fue campeón en Trebolense con las categorías Séptima y Quinta jugando con la “9” en la espalda. Hoy afronta un nuevo desafío. “Cuando veo la cancha me da nostalgias. Trebolense es el club que me dio todo, pero ahora hay que recorrer otro camino”.

El “Patito” nació el 18 de abril de 2001 bajo el signo de Aries y es hijo del ex arquero del “Cele” Darío Luis Pietrani y María Verónica Mazzini. Es hincha del “Rojo” de Avellaneda y es hermano menor de Lucía y Agustina.

Desde el lunes, juega en la “Crema”. Rafaela es su nueva ciudad y Trebolense su creador.

“Estamos felices porque nuestro objetivo siempre se centra en llegar a esto. Poder ver a nuestros pibes crecer y que a través del deporte comiencen a desandar una carrera nos llena de satisfacción”, señaló el Dirigente Luciano Cerutti, quien lleva adelante las tratativas para la firma de convenios futuros con Atlético Rafaela y el mismísimo Trebolense.

