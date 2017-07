COSTAGRANDE – “Siempre vuelvo a Trebolense”

Caro Costagrande pasó por la ciudad de El Trébol y obviamente pisó su club Trebolense, el Gimnasio Edgar Degano que la vio crecer y la cancha que lleva su nombre.

Carolina Costagrande no deja viaje sin recorrer los pasillos del “viejo Trebolense de la punta del Boulevard”.

Tras una charla intensa con casi 700 almas escuchándola contar de su vida, de su pasado y su futuro, Caro se despidió de Trebolense hasta la próxima.

“Siempre vuelvo al club. Me gusta poder charlar con su gente, con los chicos, con los deportistas y que me pregunten. No para enseñar, sino para contarles mi experiencia”, señaló carolina.

Y dijo emocionada.”Este año me cuesta mucho irme de El Trébol”, y miró el gimnasio.

Antes, previo a la charla, al llegar al Edgar Degano y ver el microestadio colmado, se hizo chiquita, se puso colorada y se le dibujó una sonrisa infinita: “Que lindoooooo…” masculló y agregó: “No puedo creer que haya venido tanta gente”.

Dos horas después, cuando los aplausos aún retumbaban, miró el gimnasio por última vez, se sacó mil fotos, firmó mil camisetas y habló con sus amigas y con quien ni conocía.

Caro dejó su impronta, su experiencia, su humildad… su excencia. La que la hizo la mejor del mundo.

Comentarios

comentarios