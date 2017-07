VOLEY – El Sub 13 del “Cele” campeón del Gran Prix

Trebolense fue anfitrión el fin de semana del Sub 13 de voley en el Edgar Degano. Fue el primer torneo oficial de AVOS en esa categoría.

Y Trebolense se quedó con el título del Grand Prix que comenzóa las 10 de la mañana tras ganar todos los partidos.

El equipo de Luciana Fussero mostró un gran nivel ganando el certámen.

“Jugamos bien, es un plantel fuerte y estamos conformes porque empezamos bien el año. Ganamos en Sub 13, Sub 15 y ahora en este Sub 13. Vamos bien”, señaló Fusser.

Podio

1º Trebolense A

2º Sastre

3º San Jorge A

4º María Juana

5º Trebolense B

6º San Jorge B

7º Americano

8º JURC

