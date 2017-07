“La peleé por mi familia y ahora la peleo por mi ciudad”

Jésica Ledesma, junto a Ricardo Osuna y Luciana Fussero, dialogaron en La Caída – L a V de 16 a 18 hs. por Radio Sónica.

Los Candidatos del PJ al HCM, buscan lograr empardar la situación en el Legislativo para trabajar con Fernando Almada, si es que el actual intendente es reelecto.

Ledesma dijo: “Estoy preparada para ser Concejal. Yo voy aprendiendo y escuchando. Hace dos años me preguntaron si quería estar en una lista y dije que no porque pensaba que no estaba preparada y hoy digo que sí. Yo la luché toda la vida sin pensar en mí sino en todos. La luché por mi familia y hoy la lucho por mi ciudad. Estar en el Gabinete me hace aprender a gestionar, a aguantar las críticas y a tener nuevos desafíos como el del Concejo”.

La Candidata a Concejal del PJ Lesdesma opinó sobre sus compañeros: “Ricardo es bancario y está en el gremio. El suma la defensa de los trabajadores y es una mirada muy importante. Es joven, conoce muy bien la zona sur de la ciudad y es un laburante.

Sobre Fussero opinó: “Ella trabaja muy bien en el tema de la niñez y el deporte y siempre está inculcando valores. Nos complementamos muy bien”.

Ricardo Osuna manifestó: “Yo al grupo le sumo y le aporto trabajo y un granito de arena. La idea era participar y sumar desde el Justicialismo. Estuve yo segundo pero podría haber estado cualquiera”.

Por su parte, Luciana Fussero, tercera de la lista, dijo: “Hace unos años “Piri” Muya me llamó para trabajar y en ese momento por tiempo y miedo no me animé. Y esta vez pensé “porqué ahora no?”. A mí no me gusta quedarme sentada en mi casa sin hacer nada. Todos le estamos aportando cosas al grupo. Estamos trabajando muchísimo”.

