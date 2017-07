Carolina Costagrande brindará una charla abierta en la tarde de este lunes en Club A. Trebolense.

Desde las 19 hs. en la cancha de vóley que lleva su nombre, dentro del Gimnasio Edgar Degano, Carolina se explayará en un ida y vuelta con todos los presentes que deseen acercarse.

“Estoy ansiosa de poder compartir una tarde con la gente. Quiero saludarlos a todos porque siempre recibo mensajes que no siempre puedo responder. Ojalá mi experiencia pueda servir. Yo no quiero enseñar nada pero puedo contar experiencias”, señaló Carolina a este medio y agregó: “Voy a hablar de varios temas. Temas actuales, temas de crecimiento de los chicos, tema de los padres y los profes o las redes sociales que nos atrapan demasiados. Somos vivos en mandar un mensaje pero no en saludar a una persona en vivo y en directo. Siempre hay cambios y miedos y quiero contar cuáles fueron los míos. Yo afronté y superé muchos miedos y romper ese tabú es muy bueno”.

La charla es abierta a todo público. Para gente común, deportistas, políticos, funcionarios, profesores y padres.

Costagrande señaló: “Para mí es un deber poner al servicio de todos lo que yo viví y que por ahí les sirva. Aparte de pasar un momento agradable con la gente, es un dar y un recibir. Quiero compartir mi experiencia y pasar un momento con todos”.

