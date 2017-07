Seguridad – Pullaro destacó la puesta en funcionamiento del OJO

El OJO es la gran apuesta del ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para reducir los índices de violencia en las principales ciudades de la provincia. En su paso por la ciudad de Sastre durante la entrega de nuevos patrulleros para la jefatura departamental, destacó la puesta en funcionamiento de la Central de Información Criminal Operativa(CICO – OJO), que será habilitado en la sede del gobierno en Rosario.

“Esta central analítica y operativa nos llevó mucho tiempo pensarlo y arreglar un espacio para toda la policía y las ciudades de la provincia, con personal capacitado, con análisis criminal permanente y poder asistir a los jefes de Unidades regionales”, señaló el ministro.

El objetivo del Ministerio de Seguridad es contar con información criminal sistematizada y digitalizada a nivel provincial en tiempo real, para visualizar la evolución, mutación y corrimiento del delito.

“La Central de Información Criminal Operativa centralizará en tiempo real toda la información Criminal y Operativa que se sucederá en la Provincia de Santa Fe. Es decir, tendremos una fórmula que estima dónde, cuándo, cómo y qué tipo de delito pueden producirse”, destacó.

Por otra parte, reconoció que desde que asumió “entendimos la necesidad de cambiar la movilidad de la policía provincial y pasar a este tipo de camionetas que realmente cumplen un rol diferente al que podían cumplir los autos que históricamente se adquirían”.

Pullaro dijo que “hacía 20 años que la policía de Santa Fe no tenía móviles 4×4 como los que aquí estamos entregando” y destacó que las unidades no sólo son fundamentales para la tarea propiamente policial, sino que también “la policía debe ser solidaria por naturaleza y por eso muchas veces, además de prevenir y reprimir el delito, trabaja colaborando con una familia abnegada”.

También remarcó la compra de 8.000 chalecos balísticos por 90 millones de pesos e insistió en la formación y desarrollo institucional. “Tomamos decisiones políticas no fáciles. No podemos seguir sacando policial con 4 o 5 meses de formación y eso implica un esfuerzo más del personal que tenemos en la calle, pero apuntamos a la calidad y no a la cantidad. Vamos a sacar a los policías que se gradúen con vocación”, apuntó.

Asimismo, el titular de la cartera de seguridad provincial hizo hincapié en la creación de la Escuela de Especialidades que apunta a la permanente formación durante toda la carrera policial. Y añadió: “después de 12 años, pusimos en marcha la Escuela de Superiores para apostar a la formación de los cuadros superiores de la policía provincial”.

“En la seguridad publica somos ejemplo del gobierno nacional en cómo Santa Fe tuvo la caída más abrupta de delito en relación a todas las provincias del país. Estamos en momento difíciles, la batalla no está ganada y si bien bajamos considerablemente la violencia en un 60 por ciento, todavía hay muchos hechos todos los días”, concluyó Pullaro, quien le pidió a los hombres y mujeres de la policía, dar ese salto de calidad a la institución.

Fuente: Infosastre.com.ar

