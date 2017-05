Escuela Deportiva: “Apuntamos a la contención y la inclusión”

La Escuela Deportiva Municipal continúa trabajando con una buena cantidad de deportistas inscriptos en todas las disciplinas.

Hay chicos desde los 5 hasta los 18, 19 años y el número total ronda los 130 alumnos.

Los deportes son Fútbol, Voley, Ajedrez, Tenis y Hándbol y los horarios mayormente son por la tarde, después del cierre de clases.

“El deporte en el que mayor convocatoria tenemos es el fútbol, que está rondando entre los 80 chicos. Y hay un total de 130 inscriptos en la totalidad de los deportes. Si uno se pone a pensar, son deportes gratuitos que se ofrecen y lo que se busca es la contención y la inclusión. Que el chico no esté en la calle y que sí pueda practicar algún deporte y además, que no esté pendiente del teléfono o la computadora”, comenzó explicando Cristian Piancatelli, coordinador del Área de Deportes.

“Cabe destacar que los chicos que se anote en la Escuelita Deportiva puede pasar por todos los deportes. Por supuesto, los que estén interesados se pueden acercar a lo que es la Oficina de Deportes a averiguar horarios y sectores en los que se practica cada uno”, agregó.

Participación en jornadas y encuentros

“Titi” habló también de las competencias a las que asisten los chicos en cada disciplina y dijo: “Les pedimos a los profesores que proyecten la posibilidad de asistir a alguna práctica en los clubes, se coordina y si se puede, se lleva a cabo. Pero todo lo que son las Escuelas Deportivas Municipales, no son competitivas. O sea, no participamos de torneos pero sí de encuentros. También, si tenemos la posibilidad de inscribirlos a ‘Santa Fe Juega’, lo hacemos, como no federados, es decir amateur. En ese caso sí estarían compitiendo, insisto para recrearse y presión”.

Para finalizar, Piancatelli se refirió a la forma en que se trabaja en la Escuela y a los requisitos para cada chico a la hora de inscribirse.

“Todos los deportes que están en la Escuelita son mixtos, pueden participar chicos y chicas y se trabaja por las etapas evolutivas, tratando de no mezclar un niño de 5 o 6 años con uno de 15 o 16. Eso es muy importante para que los padres estén tranquilos porque se los controla en ese aspecto. Y es importante que cada chico llene sus planillas de inscripción porque hay un seguro. También, hay una parte de la ficha médica que tienen que llenar los padres y otra es un alta médico que pueden hacerlo en forma particular o dirigirse, para no abonar costos, a los lugares municipales, ya se sea al Centro de Salud Sur o al CIC”, cerró.

