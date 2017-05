Constante fue el creador del golf en la ciudad de El Trébol y el pionero de la cancha que se golf que es orgullo en toda la región.

Cuando el golf pasó a manos de Trebolense, Constante se alejó un tiempo pero siempre invitado por el club, un día volvió.

Así, el pasado 7 de mayo estuvo presente en un hecho histórico en el club como fue el 1º torneo de Footgolf.

Constante no se perdió nada. Estuvo presente en la Clínica y después caminó la cancha acompañando a los jugadores mientras se desarrollaba el campeonato fiscalizado por la Federación.

En un alto en uno de los hoyos dialogó con este medio: “Estoy muy contento. Es una de las cosas que podrá hacer todo el mundo. Tiene pocos años de vida y ya es un furor. Me estuvo interiorizando de todo en la clínica que se dio”.

Constante, que mientras hablaba no perdía detalle de lo que pasaba con los jugadores en la competencia, aseveró: “Se juega en mi cancha y es un orgullo. Nadie se imaginaba esto porque es un juego nuevo. Yo no conocía del footgolf y lo importante es que a la gente le gusta”.

Don Depetris realizó el puntapié inicial en el campeonato junto al Presidente de Trebolense Cristian Cánepa. Y señaló: “Yo al hacer el puntapié inicial sentí muchas cosas pero yo estoy acostumbrado a dar puntapiés iniciales en la vida. Este es uno más”.

ETD: Se emocionó?

“No en emocioné, me dio alegría. Yo no entiendo de fútbol pero sé que el futuro no se termina acá. Mientras a la gente le guste está todo bien, es en definitiva lo que importa”.

ETD: Le gustaría jugarlo?

“Yo ya no tengo fuerzas para patear una pelota, pero veo que la gente la pasa muy bien practicando este deporte. Nunca imaginé esto y me pone muy contento”.

