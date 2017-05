La creciente de la laguna Melincué, ubicada a unos 120 kilómetros al sudoeste de Rosario, en el sur de Santa Fe, causó la rotura del anillo protector ribereño por lo que la localidad del mismo nombre comenzó a inundarse y en las primeras horas del temporal de la semana pasada se registraban lluvias importantes en esa zona haciendo más crítico aún el panorama.

Tres Bomberos de la ciudad de El Trébol, Lucas Gomez, José Mayers y Rubén Córdoba, que pertenecen a la Brigada Provincial, viajaron hasta esa localidad y ayudaon en el lugar.

En diálogo con El Trébol Digital manifestó: “Al llegar fue impresionante el panorama. El oleaje de la laguna complicaba mucho la labor. Nosotros con las lanchas llevábamos desde el puente en el que se rompió la ruta, bolsas de arena y los colocábamos uno al lado de otro en dos filas para suplantar el terraplén original. Lo hicimos junto a Gendarmería Nacional y Bomberos de toda la Provincia”.

Los Bomberos trabajaron a destajo en dos jornadas separadas en la semana 1 y la semana 2 hasta controlar la situación de la localidad, que se vio desbordada por la laguna, el rompimiento del paredón contenedor y las abundantes lluvias.

“Trabajamos muy organizados. Hicimos relevamientos y después me volví a mi casa a la espera de que me volvieran a llamar”, también explicó Gomez, que no es la primera vez que es llamado para socorrer localidades afectadas por los excesos hídricos.

