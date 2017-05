“El triunfo fue el paso para volver a empezar”

Alexandro Suarez lleva 5 goles en la temporada y cuatro fueron para la Liga. Pero esta vez también anotó en la Copa Santa Fe en el triunfo de Trebolense.

El joven, de la cantera de Trebolense, terminó agotado el cotejo y felíz por el triunfo y su gol, que le dio la clasificación al “Cele”.

“Este triunfo fue un desahogo muy grande. Fueron semanas muy duras y esto tuvo un grupo especial para nosotros”, señaló tras el cotejo Suarez, que festejó abrazado con sus compañeros al grito de “Treboleeee, treboleeee” cuando el árbitro marcó el final del cotejo.

Suarez también dijo: “Los chicos la estaban pasando muy mal. Cuando no se gana, empiezan los cuestionamientos y eso no nos ayudaba. Había gente que no estaba a gusto con el equipo. No quiere decir que ganamos porque Marcos no está”, señaló en referencia al alejamiento de Conigliaro de Trebolense y agregó: “Le mandamos un saludo grande a él, a mí me ayudó mucho”.

La llegada de Martín Boasso estampó en el “Cele” una impronta nueva. Sobre este tema el delantero dijo: “Al “Puma” lo conocemos. Tiene mucha llegada con los chicos. Lo tuvimos en inferiores. Nos dio una gran inyección anímica y nos puso las pilas. Cambió el aire al plantel, nos dio el aire fresco que necesitábamos”.

Hablanos del gol…

“Yo no daba más, estaba acalambrado y había pedido el cambio, pero sale la jugada por afuera, trato de llegar como puedo, me queda el rebote del arquero y la empujo”.

Y ahora?

“Este fue el primer paso para volver a empezar. Nos tiene que servir para arrancar de cero”.

