Copa Santa Fe – Trebolense y San Martín igualaron en dramático partido

En un partido no apto para cardíacos, Trebolense y San Martín igualaron 2 a 2. Fue en el Parque Sanmartinense, por la Copa Santa Fe, ante San Martín de Carlos Pellegrini, con un resultado que deja un amargo final de boca para el equipo de Marcos Conigliaro que fue mejor que el local y los 3 puntos se le escurrieron en los segundos finales.

Fue 2 a 2 en una lucha de dos titanes, que venían heridos de la Liga San Martín y querían festejar en la Copa Santa Fe. Trebolense fue mejor porque 80 de los 90 minutos mandó en la cancha, con el balón, con los pases y con las situaciones pero no se pudo llevar los 3 puntos para el partido de vuelta en el Centenario.

Sólo en un momento, cuando lo ganaba 1 a 0 y lo empató el local, Trebolense vio amenazada su situación en el tiempo reglamentario, pero en el resto del trámite, el “Cele” hizo casi todo bien, pero en el último suspiro, San Martín sacó un gol de la galera y lo empató.

Trebolense se puso en ventaja por Brian López de cabeza a los 11 del primer tiempo y Salvador Lépore lo empató para San Martín a los 29 del complemento. Pero nadie firmó el empate y Laureano Vannay a los 43 minutos puso el 2 a 1 de tiro penal tras infracción de Nicolás Lépore en el área y era justicia para Trebolense. Pero cuando parecía todo resuelto, Xuan Capellino, de cabeza le cambió el rumbo a la pelota y la puso al palo más alejado de Juan José Lombardo a los 49 minutos.

Fueron expulsados por el árbitro Jorge Rhull Gaspar Driussi en San Martín con roja directa y Damián Lenta por doble amarilla en Trebolense.

La vuelta

Lo que viene

Quedó abierto el final de la primera etapa de la Copa de Santa Fe entre el “Celeste” y el “Rojinegro”, que tendrá su nuevo capítulo el sábado 13 a las 15 hs. en el Estadio Centenario. De igualar, definirán el pase en la Copa por penales.

Antes, Trebolense adelantará en la semana con Piamonte en cancha del “Albo”.

Desde el vestuario

En los vestuarios, las caras del equipo de El Trébol eran de bronca por los dos puntos que se escaparon. “Nos vamos conformes. Nuestra actitud fue siempre igual a pesar de que en lo que va del año ganamos un solo partido. Jugamos bien y cuando tengamos el toque de suerte que aún no tenemos los resultados van a venir. Creo que tenemos pibes con muchas ganas y responsables. Nosotros, los de más experiencia, vamos a pujar para salir adelante”, señaló en diálogo con Radio Estilo de Carlos Pellegrini Emanuel Campos, Defensor de Trebolense tras el equipo.

Por su parte, Marcos Conigliaro manifestó: “Me gustó como jugó el equipo. Una lástima la expulsión de Lenta, ahora casi no tenemos mediocampistas porque Mondino no está aún listo. Nos costó el partido al final con tantos centros. Igual me voy conforme, pero estamos muy salados”.

