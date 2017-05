Dificil tarde del “Verde” en Cañada Rosquín

El Expreso visitó a Juventud Unida de Cañada Rosquín por la séptima fecha del Torneo Apertura de inferiores de la Liga San Martín.

En el estadio Juan Carlos Druetta, los de El Trébol consiguieron una victoria en Novena, un empate en Quinta y dos duras derrotas en Séptima y Novena Especial.

Resultados

Novena Especial: Juventud Unida 6 vs. El Expreso 1 (Dariel Ozuna).

Novena: Juventud Unida 1 vs. El Expreso 2 (Andrés Zapata y Tiziano Mondino).

Séptima: Juventud Unida 5 vs. El Expreso 0.

Quinta: Juventud Unida 0 vs. El Expreso 0.

