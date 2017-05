El ex Concejal y actual Presidente del PJ en el Departamento San Martín Alfredo Muya, habló en medio de un clima convulsionado que vive la política local.

En diálogo con El Trébol DEigital manifestó: “Charlo con compañeros y veo de afuera como está la política. Hay pedidos de informes malintencionados que vienen desde la oposición aprovechando situaciones desafortunadas. Está todo muy duro y el año electoral hace que todo se vea más convulsionado”.

El Dr. Muya se metió ede lleno en el mundo de la política local. En un año particular, en charla con este medio analizó: “Hay afirmaciones y comentarios duros. Hay cuestiones graves como atribuir responsabilidades sobre un femicidio como hizo López. Ahí había un comedor que no estaba habilitado y era muy casero. Los chicos estaban expuestos a ver hechos de violencia como se dieron. Me parece que hay que sentarse a dialogar. No sé si en la Municipalidad, en el Concejo o en un bar. Hoy lo que se pone en tela de juicio y se deslizan son situaciones de menores y con menores, comedores escolares no habilitados donde no se sabe si hay garantías ni seguridad, no se sabe de dónde vienen los alimentos y demás y es todo muy grave”.

Y arremetió: “Y está lo del Concejal López, que vive en un lugar que fue de un Hogar de Tránsito, que fue construido para la comunidad y nunca se habló de departamentos personales. Tienen que frenar la pelota. Yo estaba aún en el Concejo cuando empezó lo de la Manzana 93 con un gimnasio de box. Pero después se habló de cocinar y nosotros advertimos sobre las dificultades que había. Hay instituciones en el sur como Trebolense, el Club de los Abuelos o el Dispensario para hacer un comedor con más seguridad. Si no atendemos a estos llamados de atención estaremos en problemas”.

