Y se largó nomás! El Footgolf ya es una realidad en Club A. Trebolense. Desde el martes 2 de mayo, un nutrido grupo de adeptos practica en los 18 hoyos que tiene la cancha de golf de la institución.

Con mucho entusiasmo, aprendiendo las reglas y cuidando el campo de juego, el martes hubo tiros largos y cortos a los hoyos que ya están ubicados en la cancha.

En un alto en el recorrido, Martín Boasso dijo: “Era un anhelo y por fin lo podemos practicar. Hace mucho que conocía del deporte y ahora finalmente lo tenemos y es una realidad”. Por su parte, Germán Castillo manifestó: “Es muy lindo el deporte. Hay que aprender de golf y de fútbol. Está bueno, es una combinación de dos deportes apasionantes”.

Pablo Ponzio, que viene de la rama del golf señaló: “Es una iniciativa muy linda que se implementó el club. Esperamos a mucha gente el domingo en el club”.

Marcelo Pozzo, quien el martes jugó por 1º vez, confesó: “Tengo que aprender del fútbol y el golf. Lo tengo que adoptar y me gusta mucho”.

Joel Agüero, que no jugaba ni uno ni otro deporte opinó: “Es muy lindo. Yo no jugaba ninguno y uno se divierte muchísimo”. Daniel Celio, ex jugador de fútbol y practicante del golf dio su veredicto: “Es maravilloso. Es más fácil con los pies que con los palos y es más fácil arrimar pateando que hacer un putter”.

La Sub Comisión

Desde la Sub Comisión, Norberto Pietrani se mostró muy satisfecho: “Estamos contentos de la gente que está viniendo. Va a ser un éxito. Hay que adiestrar al futbolista y al golfista. Yo los invito a todos porque es muy atractivo. Hay una liga profesional. También hay que darle las gracias al club porque nos dio la posibilidad. Los días de entrenamiento serán los lunes o los martes”.

Las reglas del FootGolf están mayormente basadas en las del Golf, ya que el objetivo y la dinámica del juego son similares.

Y desde estos días, el FootGolf comenzó a jugarse en el campo de golf de Club A. Trebolense. Es un deporte que día a día gana adeptos en el mundo, en el país, y ahora en la región.

La cancha

Ya se adaptaron 18 hoyos en la cancha de golf que Trebolense tiene a la vera de Ruta 13.

Se realizaron las perforaciones y los hoyos gigantes no interfieren con la cancha de golf original. Tampoco la nueva disciplina daña la cancha, ya que no es un deporte agresivo.

Turnos

Para que convivan el golf y el footgolf, habrá días y horarios. Lógicamente que el golf, deporte que tiene casi 30 años en la institución, tendrá la mayoría de los días de la semana.

Se habla de lunes o martes. Esta semana se jugó el 2 de mayo, ya que el lunes 1º hubo torneo de golf.

El reglamento es sencillo y similar al golf, es dinámico y se juega rápido.

Institucionalizada

En Argentina ya existe la Asociación Argentina de Footgolf y su emblema es el mítico jugador de River Plate Roberto Ayala.

También el deporte tiene fans en todo el mundo. Existe la Federación Internacional de Footgolf cuya sede está ubicada en Londres.

Para practicar, cada jugador sólo tiene que llevar su pelota Nº 5. Es un deporte que no daña la cancha de golf ya que se juega al ras del piso y no es un juego agresivo.

El reglamento es más estricto en los torneos. El jugador debe usar chombas cuello polar, bermudas, medias hasta la rodilla y zapatillas de fútbol (No botines).

Torneo

El 7 de mayo se jugará el primer torneo Categoría General, Senior y Principiantes. El costo de la inscripción es de $ 300 con el almuerzo incluído. Comenzará a las 9 y 30 de la mañana con una Clínica y a las 11 hs. se larga el torneo, que tendrá una duración de 2 horas.

Es a través del Satélite Federada Nº 5, Argentina Footgolf Open 2017.

Por la tarde, la cancha puede ser usada para golf.

