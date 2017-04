“Es una obra muy positiva que mejorará el tránsito en esa zona”

El Monumento a los Trabajadores está próximo a inaugurarse y junto a éste, la rotonda de Avenida Libertad y Boulevard Eva Perón en la que se emplaza.

Y además de lo artístico que le dará otra imagen al barrio, se verá modificado también todo lo que respecta a la transitabilidad.

El Jefe del Departamento de Tránsito Municipal, Néstor Musachi, habló de la flamante obra y de los beneficios que ésta traerá en relación a la circulación de vehículos.

“Va a ser una etapa de acostumbramiento, donde tendremos que tener cuidado. De todas maneras, va a estar señalizado como corresponde, con el cartel de rotonda y el cartel de velocidad máxima”, comenzó explicando.

“Esta nueva rotonda nos va a regular bastante el tema de la velocidad. Ya que este es un problema recurrente y preocupante, no sólo en la ciudad, sino en todos lados”.

“Frenar, mirar y girar”

Musachi dejó en claro también que no habrá inconvenientes en el sector, siempre y cuando todos respeten las velocidades y las normas de tránsito. “Todo va a estar señalizado y pintado como corresponde donde no se puede estacionar, de manera que no va a haber obstáculos. El tema es frenar, mirar, girar y hacer todo lo que se tiene que hacer normalmente, en cualquier rotonda”, cerró.

