La fotógrafa Helena Horner presentará una muestra sobre el “Día del Trabajador” desde el 1º de mayo en el Museo Municipal.

Helena realizó un intenso trabajo altamente recomendable de unas 80 imágenes del trabajador en su máxima expresión.

Se destacan los contrastes, los primeros planos y algún plano detalle muy sutil.

Helena, de buen ojo para las labores del campo, logró captar mágicamente el día a día rural, desde una mirada artística y a veces surrealista.

Por otro lado, no abundan los lugares comunes, lo que define a la artista como una experta a la hora de encontrar en su retina, la misma realidad que todos miramos sin ver.

“Es mi segunda muestra, y la primera en la que me llama el Director de Cultura Jorge Meynet”, señaló a este medio Horner y agregó: “Tuve poco tiempo para trabajar, igualmente hay material abundante”.

La expo quedará habilitada una vez que se inaugure el monumento “A los trabajadores”, el lunes 1º de mayo.

“Siento que algunos trabajadores quedarán afuera, el tiempo fue escaso. Yo no tengo expectativas, pero igual me da un poco de miedo, no soy de exponerme mucho”, señaló la artista, entre tímida y reservada.

“También hablé con mucha gente, cosa que me cuesta mucho, pero bueno, salí y eso es importante”, dijo en un alto a la preparación de la muestra.

Helena se enamoró de la fotografía por primera vez a los 15 años y no la dejó más. “Siempre hubo una cámara en mi familia. Mi viejo tenía una Pentax que tomé y de ahí no volví a parar”, recuerda.

La fotógrafa nació en Rosario el 17 de marzo del año 1982. Es de Piscis y sueña con vivir del arte. “Me encanta tomar el momentito efímero. Me falta mucho, sobre todo trabajar en tecnología. Me siento mejor con la cámara que luego procesando en una computadora”.

