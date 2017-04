FEMICIDIO EN EL TREBOL – Silvia recibió al menos 10 golpes en la cabeza y estaba su hija en la vivienda

Por Francisco Díaz de Azevedo

A medida que pasan las horas, se conocen nuevos detalles del caso de Femicidio en la ciudad de El Trébol, en la madrugada del domingo 9 de abril.

El lunes se conoció que las primeras pericias arrojadas sobre el cadáver de Silvia C. indican que al menos recibió 10 golpes en el cráneo con un caño, pero no hay evidencia de defensa propia.

El Fiscal en la causa, Dr. Carlos Zoppegni, señaló a este medio: “Se estima que recibió unos diez golpes en el cráneo. Y resalto el cráneo porque en el rostro no tiene golpes, ni tampoco en el resto del cuerpo. No hay signos de defensa”.

Silvia fue encontrada sin vida en el patio de su vivienda por la policía. Fue en la madrugada del domingo tras la confesión de su pareja, Juan V. que alegaba que “estaba descompuesta en el patio de su casa”.

“Primero se hizo un examen global del cuerpo pero después viene otro tipo de estudios”, explicó Zoppegni. “Queríamos ver si hubo relaciones sexuales antes pero hasta ahora no hay nada. Después se puntualizará sobre lo patológico para ver si hubo otro tipo de delitos como el de una violación por ejemplo”.

Aparecen antecedentes

La pareja ya había tenido algún conflicto de violencia familiar en el pasado. “En 2015, hubo trámites vinculados con violencia familiar pero nunca una denuncia penal, porque esta gente se presentaba a la policía y luego espontáneamente retiraban la denuncia o las modificaban o dejaban sin efecto, todo por la niña. Era una mescolanza pero a mí me sirve para calificar el hecho”, explicó el Fiscal.

Triple homicidio

Zoppegni adelantó que ante el Juez presentará una batería de evidencias que comprometen directamente al concubino de la mujer. “Al hecho lo voy a calificar bajo tres factores fundamentales desde el Artículo 80. Por vínculo, alevosía y por género. A prima facie una imputación de homicidio triplemente calificado”.

La niña estaba en la vivienda

El Fiscal de la ciudad de San Jorge opinó que “está seriamente comprometido”. Además, “el motivo de su confesión es porque estaba la niña en la vivienda, sino seguramente sospechamos que no hubiera confesado nada o hubiera denunciado el hecho como que encontró a la mujer en la vivienda sin vida. Hay una menor involucrada en una causa penal y se le da intervención a la Sub Secretaría de la Niñez. El testimonio tiene que estar resguardado pero hasta ahora la niña no declaró”.

Sobre la suerte que corrió Romina V. la hija de la pareja, de sólo 11 años, Zoppegni informó: “Inmediatamente, dispuse que la niña quede bajo custodia por más que todavía no conocía si la niña tenía conocimiento o no. Hablé con Cecilia Sbrascini, el Gabinete Psicopedagógico Municipal y me manifestó que no había problema que la niña estuviera a resguardo de otra hija del imputado”.

Romina aún no compareció ante el Juez. El shock en el que se encuentra la niña es grande y el tiempo y su recuperación dirá cuándo podrá darle infomación a Zoppegni. “Aún no está en condiciones de declarar, así que esa información se sumará más tarde”, sostuvo.

Pasado solidario

Juan y Silvia llevaban adelante un trabajo solidario. Con un trabajo en conjunto atendían el Comedor “Construyendo Futuro”, en la misma Manzana 93.

En él, albergaban para el almuerzo y cena a decenas de chicos con muy bajos recursos.

Si bien, en los últimos tiempos, la pareja estaba separada, seguían adelante con la labor. También Juan, ex boxeador, tuvo un gimnasio en la casa, lugar donde invitaba a chicos de la calle a entrenar sin costo.

Hoy el imputado está en custodia de la Alcaidía de Sastre.

Comentarios

comentarios