Confirmado: El Expreso y Trebolense juegan el jueves

La Liga Departamental San Martín dio a conocer el cronograma oficial de los partidos de la 2º fecha del campeonato 2017.

Tras la suspensión del domingo, por segunda vez consecutiva, nuevamente se decidió jugar la fecha entre semana y así no posterga el torneo.

Los equipos de la ciudad jugarán en la jornada del jueves, en principio, desde las 19.30hs para Reserva y 21.30hs en Primera.

El Expreso, debutando en el Gigante, enfrentará a San Martín de Carlos Pellegrini, mientras que Trebolense a Americano en el estadio Roberto Toraglio.

Comunicado oficial

Miércoles 12/04 – Desde las 19.30hs en Reserva y 21.30hs en Primera:

Juv. Unida vs. Unión Sastre / La Emilia vs. Dep. Mitre / Atlético Sastre vs. Gral. San Martín.

Los demás partidos se jugaran el jueves 13/04 – Desde las 19.30hs en Reserva y 21.30hs en Primera.

Nota

Debido a que el jueves es feriado optativo, aquellos clubes que acuerden jugar en horario vespertino, podrán hacerlo comunicándolo a esta Liga antes de las 12hs del miércoles 12.

Comentarios

comentarios