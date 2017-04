ALMADA Y LA GRIETA – “Hay que parar la pelota”

Fernando Almada habló sobre el paro nacional del 6 de abril. Dio su punto de vista y se mostró preocupado por la situación que vive la sociedad argentina en general.

“El derecho de huelga y de peticionar es constitucional y deben respetarse. Los sectores trabajadores se vieron perjudicados en esta nueva gestión. La inflación y los aumentos de tarifas significan un golpe importante la bolsillo y ni hablar de los que quedaron desocupados”.

Sobre la medida de fuerza dijo: “Es un reclamo, es un llamado de atención hacia las autoridades del Gobierno. Se plantea que durante un año y medio no se hicieron medidas de fuerza y porqué se hace ahora que la cosa mejora? Yo destaco la tolerancia del trabajador que espera cambios”.

Y arremetió: “Se toman ahora porque el tiempo sigue pasando y las respuestas no aparecen. Más allá de esto, estamos viviendo un clima de demasiada conflictividad y se profundizan mucho las diferencias sectoriales. Lejos de pacificarse, se agrandan brechas y me preocupa y me duele ver que más allá de los problemas, se genera una profunda división entre argentinos. Creo que hay que parar la pelota y la principal responsabilidad de hacerlo son los gobernantes”.

