El paro se mostró muy dividido en la ciudad

El paro en la ciudad de El Trébol se sintió a nivel de estatales y docencia.

Las escuelas no dictaron clases, ya que CTERA y AMSAFE, que ya venían con luchas salariales se sumaron al paro nacional.

El paro de camiones se sintió fuerte. No se recogió la leche, no llegaron camiones abastecedores a la ciudad y tampoco partieron camiones hacia afuera.

En materia de empresas, la ciudad prácticamente no paró. Basta tomar muestras como Celotti, De Laval Bosio y Bauducco que trabajaron normalmente con un porcentaje cercano al 100 % de asistencia.

Distinta fue la historia de Williner. La empresa rafaelina no trabajó, sólo hizo un a guardia mínima y no recibió mercaderías. Los empleados del gremio lechero ATILRA se adhirieron a la medida de fuerza casi en su totalidad.

El Comercio a pleno

El Comercio no hizo paro. La ciudad vio a los comerciantes trabajar de una manera normal tanto por la mañana como por la tarde.

Oficinas

La EPE se adhirió al paro a través del Gremio de Luz y Fuerza. Hubo guardias mínimas.

El PAMI trabajó normalmente.

El Registro Civil de la ciudad de El Trébol permaneció abierto, aunque por los problemas de falta de internet, prácticamente está inoperable.

Salud

El SAMCo El Trébol sólo tuvo guardias mínimas. Tampoco trabajó su administración.

Bancos

Los Bancos no trabajaron, o prácticamente no lo hicieron. El Banco Provincia y el Nación permanecieron cerrados y sin personal. El Credicoop, tuvo algo de personal adentro pero no atendió al público. El Santander trabajó normalmente.

Trabajaron normalmente las Mutuales Tais y Mutual CAT, mientras que la Sociedad Italiana cerró sus puertas.

Los clubes

Tanto Trebolense como El Expreso trabajaron normalmente. Lo hicieron tanto en la faz deportiva, como con empleados de campo de deportes y administración.

