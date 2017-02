LECTORES – Malestar sobre el traslado de IAPOS

Mente Brillante:¿A quien se le ocurrió trasladar la oficina del IAPOS,del lugar cómodo que estaba para el afiliado,al final del Centro Cívico? es un lugar incomodísimo,chico,donde si 3 personas necesitan atención ,2 quedan adentro y el resto afuera.Y lo digo con conocimiento de causa porque en el día de hoy me tocó personalmente verlo.-

Además incómodo,porque hay personas que por diversos motivos tienen problemas motrices y deben recorrer al menos 30 ó 40 metros más que antes y aunque Mente Brillante no lo crea ,no deja de ser un problema,incluso en mi caso que por problemas respiratorios muy reducidos no es lo mismo donde estaba antes que ahora.Más aún que a veces por falta de lugar para estacionar debo dejar la movilidad como mínimo a una cuadra y ya me es difícil llegar al lugar.-

Otra cosa,en la oficina anterior del IAPOS que,reitero, era cómoda y no había que esperar afuera cuando éramos más de dos,hoy había dos personas ,que no reconocí ” encima de una computadora”,sobraba espacio a lo loco.- Me interesaría conocer ,¿qué nuevo destino tendrá ése espacio y qué funcionará ahí que sea de mayor importancia y con mayor afluencia de atención a la comunidad como para desplazar al IAPOS al “destierro”?

Otro Tema : los que estamos impedidos de subir escaleras debemos enviar a alguien a sacar el libre deuda para la renovación del Carnet de Conducir y a veces con inclemencia de mal tiempo ,¿ no habría un lugar más accesible para ese requisito?

EMILIO MERCIER D.N.I. 6241343